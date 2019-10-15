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"Muhammed bebeğin ölümünü duyunca acımız tazelendi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 12:09 | Son Güncelleme

Suriye'den YPG/PKK'lı teröristlerce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda 9 aylık Muhammed Omar'ın şehit olması, Siirt'te 26 yıl önceki Derince katliamında kurşuna dizilen 9 aylık Leyla bebek ve 3 yaşındaki Serkan Erdem için duyulan acıyı tazeledi - Leyla bebeğin babası Yılmaz Erdem: - "Muhammed bebeğin ölümünü duyunca acımız tazelendi. 26 yıl önce Leyla'nın katledilmesiyle büyük üzüntü yaşadık, aynı yaşta Muhammed bebek şehit olunca aynı üzüntüyü tekrar yaşadık"

SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlediği havanlı ve roketatarlı saldırılarda 9 aylık Muhammed Omar'ın şehit edilmesi, Siirt'te 26 yıl önceki Derince katliamında kurşuna dizilen 9 aylık Leyla bebek ve 3 yaşındaki Serkan Erdem için duyulan acıyı hatırlattı.

Ülkelerindeki iç savaştan 6 yıl önce kaçarak Türkiye'ye gelen ailesiyle Akçakale'de yaşadığı evde uyuduğu sırada teröristlerin saldırısı sonucu katledilen Muhammed bebek, terör saldırılarında evlatlarını yitiren ailelerin acısını tazeledi.

Benzer acının yaşandığı yerlerden biri de Siirt'in Baykan ilçesinin Derince köyüydü. Derince köyünde 21 Ekim 1993'te PKK'lı teröristlerin okul bahçesinde kurşuna dizdiği 13'ü çocuk 22 kişi arasında bulunan 9 aylık Leyla bebek ile kefene sarılı bedeni kurşunlanmış fotoğrafı terörün acımasız yüzünü dünya kamuoyuna gösteren 3 yaşındaki Serkan Erdem'in katledilmesi yeniden hafızalarda canlandı.

Akçakale'de Muhammed bebeğin teröristlerce katledilmesinin üzüntüsünü yaşayan Derince köyünün sakinleri, 26 yıl önce yaşadıkları katliamda kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek, tüm terör kurbanları için dua okudu.

- "Aynı üzüntüyü tekrar yaşadık"

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan "bebek katili" olarak hafızalara kazındığı Derince katliamında kurşuna dizilen 9 aylık Leyla bebeğin babası Yılmaz Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün herkesi hedef aldığını söyledi.

Erdem, o katliamda bebeği Leyla'nın yanı sıra eşi Merdiye, annesi Hanım, ablası ve 2 yeğenini de kaybettiğini ifade ederek, "PKK, çoluk çocuk demeden herkesi katleden, kan döken bir terör örgütüdür. Dini, imanı olmayan bir örgüttür. Kürt halkının hakkını savunduğunu iddia ediyor ama bugün Güneydoğu'da yüzlerce Kürt'ü katletmiştir. Bunlar kimin hakkını savunuyor? Bu örgüt, dış güçlerin bir örgütüdür. Kürdüm ve terör örgütü PKK'yı hiçbir zaman kabul etmiyorum." diye konuştu.

Terör örgütünün bu kez de Muhammed bebeği hedef aldığına dikkati çeken Erdem, bu saldırının akıllarına kendi yaşadıkları acıyı getirdiğini belirtti.

Erdem, terörün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını dile getirerek, "Artık yeter. Acımızı unutmaya çalışıyoruz ama Muhammed bebeğin ölümünü duyunca acımız tazelendi. 26 yıl önce Leyla'nın katledilmesiyle büyük üzüntü yaşadık, aynı yaşta Muhammed bebek şehit olunca aynı üzüntüyü tekrar yaşadık." dedi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini aktaran Erdem, "Gerekirse ben de seve seve giderim. Her zaman devletimizin arkasındayız." ifadelerini kullandı.

- "İnşallah bu acılar son bulacak"

26 yıl önceki katliamda annesi, yengesi, ablası, kız kardeşi ve yeğenlerinin de bulunduğu 22 kişiyi kaybeden Metin Erdem de o karanlık geceyi unutamadıklarını belirtti.

Erdem, "PKK, çocuk katilidir. Bütün dünyaya sesleniyorum; kimse bunlara güvenmesin. Türkiye güçlü bir devlettir ve inşallah güçlü kalmaya da devam edecek. Devletimizin yanındayız, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar güvenlik güçlerinden ve sivillerden yüzlerce şehit verildiğini vurgulayan Erdem, şöyle konuştu:

"Vatanımız için gerekirse canımızı da veririz. Yeğenim Leyla 9 aylıkken katledildi, Suriye uyruklu Muhammed bebek de 9 aylıkken katledildi. O acıyı tekrar yaşadık. İnşallah bu acılar son bulacak. Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Devletimiz için göreve hazırız. Güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun."

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Anahtar Kelimeler:
baykan Derince Muhammed Omar Siirt

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