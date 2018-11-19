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Muhammed bin Selman G20’ye Katılacak

19.11.2018 23:56 | Son Güncelleme

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini verip vermediği tartışılan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın bu ay sonunda Arjantin’de yapılacak olan G20 Zirvesi’ne katılacağı açıklandı

Muhammed bin Selman G20’ye Katılacak

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini verip vermediği tartışılan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın bu ay sonunda Arjantin’de yapılacak olan G20 Zirvesi’ne katılacağı açıklandı.

Açıklama Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El Falih’ten geldi. El Arabiya televizyonuna konuşan Suudi bakanın yaptığı açıklamaya göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman yurtdışı gezisi kapsamında zirveye katılacak.

Kral Selman da haftanın ilk gününde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Şura Konseyi’ne seslendi. Kral Selman konuşması sırasında oğlu Muhammed bin Selman’ın “Vizyon 2023” adı verilen ekonomik programına destek çıktı.

Kral Selman, Kaşıkçı’nın öldürülmesi sonrası yaptığı ilk konuşmada Kaşıkçı krizine hiç değinmedi ama Suudi yargısını ve savcılığını ‘adalet alanındaki hizmetini’ yerine getirdikleri gerekçesiyle övdü.

Cuma günü Washington Post gazetesinde yer alan bir haberde CIA’in Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatını Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın verdiği kanaatine vardığı iddia edilmiş, Başkan Trump “Nihai bir sonuç yok, henüz erken” mesajını vermişti.

Cemal Kaşıkçı 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülmüştü.

Kaşıkçı’nın bedeni hala bulunabilmiş değil.

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