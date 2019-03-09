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Muhammed Burhan'ın metal parçaya sıkışan parmağı kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 14:41 | Son Güncelleme

ADANA'da Muhammed Burhan Eren'in (6) metal parçaya sıkışan parmağı, CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muhammed Burhan'ın metal parçaya sıkışan parmağı kurtarıldı

ADANA,(DHA)- ADANA'da Muhammed Burhan Eren'in (6) metal parçaya sıkışan parmağı, CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.
Merkez Yüreğir ilçesinde Muhammed Burhan Eren’ın işaret parmağı oynadığı metal parçaya sıkıştı. Ailesi, küçük Muhammed Burhan'ın parmağını kurtarmaya çalıştı, başarılı olamayınca da Adana Yeni Şehir Hastanesi'ne götürdü. Metal parçanın kestiği parmağı yaralanan Eren için Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren CAN-KUR ekipleri çağırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle Muhammed Burhan'ın parmağı kurtarıldı. Muhammed Burhan Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Muhammed Burhan'ın metal parçaya sıkışan parmağı kurtarıldıMuhammed Burhan'ın metal parçaya sıkışan parmağı kurtarıldı

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