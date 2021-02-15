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Muhammed Cahit Şirin kimdir? Görevden alınan TÜİK Başkanı Muhammed Cahit Şirin nereli, kaç yaşında, yerine kim geldi?

15.02.2021 14:26 | Son Güncelleme:
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Muhammed Cahit Şirin kimdir? Görevden alınan TÜİK Başkanı Muhammed Cahit Şirin nereli, kaç yaşında, yerine kim geldi?

TÜİK Başkanı’nın görevden alınması gündemin en çok araştırılan konularından bir tanesi oldu. Şimdi, Muhammed Cahit Şirin kimdir şeklinde araştırmalar yapılıyor. Aynı zamanda Muhammed Cahit Şirin’in yerine kimin geldiği de merak ediliyor. Peki, Muhammed Cahit Şirin nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

Yaşanan son dakika gelişmesine göre TÜİK Başkanı olarak görev yapan Muhammed Cahit Şirin görevden alındı. Bu gelişmeyle beraber gündemin en çok araştırılan isimlerinden bir tanesi olan Şirin ile ilgili araştırmalar da yapılıyor. Peki, Muhammed Cahit Şirin aslen nereli? Muhammed Cahit Şirin kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler...

MUHAMMED CAHİT ŞİRİN’İN YERİNE KİM GELDİ?

TÜİK’in internet sitesinde yer alan duyuruya göre; Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Şirin’in yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı.

MUHAMMED CAHİT ŞİRİN

1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Şirin, 37 yaşındadır. İlk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamlayan Şirin, ardından Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Sonrasında Ford, BP, Abbott gibi uluslararası şirketlerde uzman ve yönetici pozisyonların görev aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndaki görevine 2018 yılında başlayan Şirin, bundan önce en son başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu. 22 Mayıs 2020 tarihinde ise TÜİK Başkanlığı görevine vekaleten getirilmişti. Şirin’in iyi derecede İngilizce bildiği biliniyor. Şirin, 2020 yılının Mayıs ayında vekaleten atandığı Kurum Başkanlığı görevine 15 Şubat 2021 tarihine kadar devam etti.

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