Muhammed Deif: İsrail’in yıllardır öldürmeye çalıştığı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri

BBC'ye konuşan İsrail ordusundan bir yetkili de, çatışmalar sırasında iki kez Deif'i öldürmeye çalıştıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler yetkilileri bunlardan en az 129'unun sivil olduğunu söylüyor. İsrail ordusu 200 militanı öldürdüğünü öne sürüyor. Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'a göre ise hayatını kaybeden savaşçılarının sayısı 80.

İsrail'in en çok aradığı kişilerden Deif, mesajıyla 7 yıllık sessizliğini bozdu. Fakat tehdidi, 11 günlük çatışma sırasında pek dikkat çekmedi.

Filistinli bir militan, bu ay cızırtılı bir ses kaydıyla İsrail'i tehdit etti. Mesajda Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'ın talepleri dinlenmezse, İsrail'in "ağır bir bedel ödeyeceği" belirtiliyordu.

Çocukluğu ve nasıl yetiştiği hakkında pek bir şey bilinmiyor.

Gerçek adı Muhammed Diab İbrahim al-Masri'ydi. Fakat İsrail'in hava saldırılarından kaçmasını da sağlayan göçebe hayat tarzı nedeniyle Arapça'da "misafir" anlamına gelen "deif", onun lakabı oldu.

Deif hakkında bildiklerimizin büyük bir kısmı İsrail ve Filistin basınında yer alan haberlerden geliyor.

BBC'ye konuşan Orta Doğu Güvenlik Uzmanı Matthew Levitt, "İsrail ordusunda Hamas'ın askeri kanadı için eşsiz öneme sahip gördükleri insanların bir listesi var. Ve bu listenin tepesinde Muhammed Deif yer alıyordur" diyor.

İsrail ordusu, yıllardır süren bu fare-kedi oyununda hedefe ulaşamadığı için öfkeli.

Deif'in İsrail ordusuna yakalanmamak için hayatının büyük bir kısmını bu tünellerde geçirdiği ve Hamas'ı da oradan yönettiği düşünülüyor.

Deif liderliği döneminde Hamas'ın Kassam roketlerinin ve Gazze'nin altında örümcek ağı gibi yayılan tünelleri tasarlayan kişi olarak biliniyor.

Ayyaş'ın elinden tuttuğu Deif, bu intikam saldırılarının arkasındaki kişi olarak gösteriliyordu.

Ayyaş, İsrail'de 1990'ların başında bir dizi otobüs bombalamasından sorumlu tutuluyordu. 1996'da öldürülmesinin ardından daha fazla otobüs bombalandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eski terörle mücadele danışmanları arasında yer alan güvenlik uzmanı Matthew Levitt, Deif için "Hamas'ın içinde sertliğiyle tanınan biri" diyor; onun Hamas'ın 1990'larda öldürülen "mühendis" lakaplı bomba uzmanı komutanı Yahya Ayyaş'a yakın bir isim olduğunu söylüyor.

'**9 canlı kedi'**

Deif için mahremiyet bir ölüm kalım meselesi olageldi.

2000'li yıllarda İsrail'in dört suikast girişiminde hayatta kalmayı başardı. Bu girişimlerin bir kısmında ağır yaralandı.

İsrail'in paylaştığı bilgilere göre bir gözünü ve bazı uzuvlarını da bu saldırılarda kaybetti.

BBC'ye konuşan eski bir İsrail askeri istihbarat yetkilisi, ağır yaralı olması nedeniyle onun bir daha eskisi gibi örgütü yönetemeyeceğinin düşünüldüğünü söyledi:

"İnsanlar bir lider veya askeri planlamacı olarak görev yapamayacağını düşünüyordu. Fakat mümkün olduğu kadar kısa sürede iyileşti."

Bu suikast girişimlerinden kurtulması onun "9 canlı kedi" olarak anılmasına yol açtı.

Deif'e yönelik beşinci suikast girişimi ise İsrail'in 2014'teki Gazze operasyonu sırasında yapıldı.

İsrail'in Şeyh Rıdvan mahallesine düzenlediği hava saldırısında Deif'in eşi Vidad ve küçük çocukları Ali öldürüldü. İsrail, Deif'in de evde olduğunu düşünüyordu fakat yanılmıştı.

Saldırıdan kısa süre sonra Hamas, Deif'in hâlâ hayatta olduğunu ve askeri operasyona liderlik ettiğini duyurdu.