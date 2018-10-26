Muhammed Efe'nin tedavisi sürüyor

Davut CAN/İZMİR, (DHA) MUĞLA'nın Milas ilçesindeki özel bir lisede, arkadaşlarının oyun amaçlı havaya atıp, sonrasında tutamayarak yere düşürmeleri üzerine başını çarpan ve ağır yaralanan Muhammet Efe Kocabaş'ın (14) tedavisi, Ege Üniversitesi Hastanesi'de sürüyor.

Olay, geçen 19 Ekim Cuma günü, Milas'taki özel bir lisede meydana geldi. Lise birinci sınıf öğrencisi Muhammet Efe Kocabaş, iddiaya göre, sınıfta bir grup arkadaşı tarafından oyun amaçlı havaya atıldı. Ancak arkadaşları Muhammet Efe'yi tutamadı. Başının üzerine düşen Muhammet Efe, ağır yaralandı. Okul yöneticilerinin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Muhammet Efe'yi, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Milas 75'inci Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Muhammet Efe Kocabaş, daha sonra İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada, Çocuk Acil Servisi'ndeki yoğun bakım ünitesine alınan Kocabaş'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kocabaş'ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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