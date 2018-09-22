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Muhammed, İngiltere ve Galler'de en popüler bebek isimleri listesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 08:56 | Son Güncelleme

İngiltere ve Galler'de en popüler erkek bebek isimleri listesinde Muhammed ilk 10'a girdi

LONDRA (AA) - Muhammed ismi İngiltere ve Galler'de geçen yıl doğan erkek bebekler için en fazla tercih edilen isimler listesinde 10'uncu sırada yer aldı.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) yıllık yayımladığı "İngiltere ve Galler'de bebek isimleri" verilerine göre, 2017’de Muhammed ismi 10'uncu en çok tercih edilen isim oldu. Verilere göre geçen yıl 3 bin 691 erkek çocuğa Muhammed ismi verildi.

2007'de listenin 38'inci sırasında bulunan Muhammed, önceki yıl listede 8'inci sırada yer almıştı. ONS verilen göre, birkaç farklı yazılışı kullanılan Muhammed, Londra, Batı Midlands ve Yorkshire’da ise listenin birinci sırasında yer aldı.

İngiltere ve Galler genelinde en çok tercih edilen isimler erkeklerde Oliver, kızlarda ise Olivia oldu.

Geçen yıl 6 bin 259 erkek çocuğa Oliver ismi verilirken, onu sırasıyla Harry, George ve Noah izledi.

Geçen yıl doğan 5 bin 204 kız çocuğuna da Olivia ismi verildi. Listede Olivia'yı sırasıyla Amelia, Isla ve Ava takip etti.

Başkent Londra'nın 8,6 milyonluk nüfusunun yüzde 12'sini Müslüman toplumu oluşturuyor.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta yaklaşık 3 milyon Müslüman yaşıyor.

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Galler ingiltere Londra Muhammed ONS

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