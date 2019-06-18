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Muhammed Mursi için AK Parti Ankara İl Başkanlığı’ndan açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2019 15:28 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Mısır siyasi tarihinde demokratik seçimle gelen ilk Cumhurbaşkanı olan ve dün mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi için açıklama yaptı.Kızılay Meydanı’nda toplanan partililer adına açıklamayı yapan İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Şahin, İslam dünyasının sessizliğine tepki gösterdi.“Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir”Muhammed Mursi’nin, Mısır’ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçildiğini hatırlatan Cem Şahin, “Muhammed Mursi, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk’a yürümüştür.

Muhammed Mursi için AK Parti Ankara İl Başkanlığı’ndan açıklama

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Mısır siyasi tarihinde demokratik seçimle gelen ilk Cumhurbaşkanı olan ve dün mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi için açıklama yaptı.
Kızılay Meydanı’nda toplanan partililer adına açıklamayı yapan İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Şahin, İslam dünyasının sessizliğine tepki gösterdi.

“Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir”
Muhammed Mursi’nin, Mısır’ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçildiğini hatırlatan Cem Şahin, “Muhammed Mursi, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk’a yürümüştür. İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013 Temmuz’unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın Firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı batı ülkeleri maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır’da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak; işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir” şeklinde konuştu.

“Bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur”
İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Şahin açıklamaya şu şekilde devam etti:
“2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. ’Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma!’ (İbrahim, 42) diye buyuran bir dinin mensupları olarak, bu süreçte bizleri en derininden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi’ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır’da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mursi’nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır.”
Açıklamanın ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

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