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Muhammed Mursi için Fatih Camii’nde gıyabi cenaze kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 14:58 | Son Güncelleme

Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin için Fatih Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin için Fatih Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Binlerce kişinin katıldığı gıyabi cenaze namazı havadan görüntülendi.
Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Fatih Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin cenaze namazını İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Cenaze namazına çok sayıda Arap ve Türk vatandaşlar katıldı.
Gıyabi cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, “Hapishanede ağır işkencelere karşı maruz bırakılan Muhammed Mursi kardeşimiz dün itibariyle şehit oldu. Biz onu devletine, milletine, halkına hizmet eden güzel bir devlet başkanı olduğuna şahitlik ediyoruz. Ve bu inancımızı teyit ile bugün burada İstanbul’da bulunan Türk Milleti olarak ve Mısırlı kardeşlerimizi birlikte onun gıyabi cenaze namazını kılacağız. Allahu Teala makamını cennet eylesin. Ve tabi ki bir daha böyle bir acıları ne Mısır Milletine ne de İslam Ümmetine yaşatmasın diye dua ediyoruz” dedi.
Cenaze namazının ardından Mısırlı vatandaşlar darbeci SİSİ Hükümetini protesto etti.

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