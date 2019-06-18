Gıyabi cenaze namazına, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.

Konak Yalı Camisi'nde kılınan öğlen namazının ardından 67 yaşında vefat eden Mursi için toplananlar gıyabi cenaze namazı kıldı.

- Manisa

Manisa'da da Mursi'nin gıyabında cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Sinan Cihan, öğle vakti Hatuniye Camisi'nde toplanan vatandaşlara, dün mahkeme salonunda vefat eden Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Namaza, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ile siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Denizli

Muhammed Mursi için Denizli'de de gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Mehmet Aşık, Delikliçınar Yeni Camisi'nde öğle namazını ardından mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Namazın ardından cemaat hep birlikte Mursi için dua etti.

Daha sonra cami avlusunda toplanan sivil toplum örgütleri de basın açıklaması yaptı.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fatih Durmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'nin, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü söyledi.

İnandığı davaya ömrünü adayan Mursi'nin Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinin zalim bir cunta zihniyetiyle devrildiğini belirten Durmaz, "2013 Temmuz'unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır'da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mursi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır." dedi.