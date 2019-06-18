HABER

Muhammed Mursi için Karaman’da gıyabi cenaze namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 15:02 | Son Güncelleme

Mahkemede hayatını kaybeden Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Karaman’da gıyabi cenaze namazı kılındı.Mahkemede hayatını kaybeden Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için öğle namazını müteakip Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gıyabi cenaze namazı kılındı.

Muhammed Mursi için Karaman’da gıyabi cenaze namazı kılındı

Mahkemede hayatını kaybeden Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Karaman’da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mahkemede hayatını kaybeden Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için öğle namazını müteakip Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kılınacak olan gıyabi cenaze namazına katılmak için meydana gelen vatandaşlar, ellerinde Muhammed Mursi’nin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıdı. Gıyabi cenaze namazı İl Müftüsü Muhammet Lütfi Ketenci kıldırdı. Kur’an-ı Kerim kerim okunmasının ardından dua edildi.

Muhammed Mursi için Karaman’da gıyabi cenaze namazı kılındı

Muhammed Mursi için Karaman’da gıyabi cenaze namazı kılındı

PARTNER Annesi öldü, bakın o ne yaptı! Kıvrımlı model olay yarattı Annesi öldü, bakın o ne yaptı! Kıvrımlı model olay yarattı
Mursi için gıyabi cenaze namazıMursi için gıyabi cenaze namazı
Bakan Pekcan: “İngiltere’yle ticari ilişkilerimizi karşılıklı yatırımlarla arttırmak niyetindeyiz”Bakan Pekcan: “İngiltere’yle ticari ilişkilerimizi karşılıklı yatırımlarla arttırmak niyetindeyiz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Denizdeki kayalıktan kaynayan tatlı su ilgi çekiyor

Gören hayrete düşüyor! Denizin ortasındaki bu kayalıkta...

Yürürken bile bırakamıyorlar!

Yürürken bile bırakamıyorlar! Bu bağımlılık çok farklı

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İstanbul'da gece yarısı hareketlilik! Derneği kurşun yağmuruna tuttular

Kurşun yağmuruna tuttular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.