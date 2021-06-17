Muhammed Mursi kimdir?: Mısır'ın halkoyuyla seçilip darbeyle devrilen eski cumhurbaşkanı

Muhammed Mursi milletvekili olarak, özellikle hitabet kabiliyeti ile dikkat çekti. 2002 yılında bir tren kazasında, yetkilileri eleştiren açıklamaları ile öne çıktı.

Sonrasında tekrarlanan bir seçim sonucu milletvekilliği kaybetti. Mursi, o seçimde sandıkta hile yapıldığını iddia etti.

2000-2005 döneminde harekete bağlı bağımsız milletvekili olarak Mısır Meclisi'nde görev yaptı.

Bilim kariyeri ile paralel olarak hızla Müslüman Kardeşler hareketinde de yükseldi.

Mursi, 1970'li yıllarda Kahire Üniversitesi'nde mühendislik okudu ve sonrasında ABD'ye giderek doktora yaptı. Mısır'a dönüşünde Zagazig Üniversitesi'nin mühendislik bölümünün başına geçti.

Mursi 2012'de Mısır'da halkoyuyla seçilmiş, ertesi yıl darbeyle devrilmişti. Mursi'nin ölümünün ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emrihak vaki olmak suretiyle şehit oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Mursi, bunun yanında, iktidara gelmesine olanak sağlayan isyanın sebeplerinden olan Mısır ekonomisini yönetişi konusunda da eleştiriliyordu.

Muhammed Mursi'ye eleştiriler, İslamcıların siyasi olarak gücü tekeline almasına sebep verdiği ve iktidarı Müslüman Kardeşler hareketi çevresinde topladığı üzerinde yoğunlaşıyor.

2012'de yakın bir sonuçla seçimleri kazandığında, "tüm Mısırlıların cumhurbaşkanı" olacağı sözünü verdi.

Mursi ise seçim kampanyasında, kendisini devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in yeniden doğma olasılığına karşı "siper" olarak tanıttı.

Aynı hareket içinde önemli bir konumda olan milyoner işadamı Hayrat El-Şatır, baskılar sonucu yarıştan çekilmek zorunda bırakılmıştı.

Ordu bir süre sonra kışlaya geri döndü ama devamındaki birkaç hafta içinde Mursi yanlıları ve muhalifleri arasında çıkan çatışmalarda 50'den fazla kişi öldü.

Muhalifler bunun olağanüstü hal ilanı olduğunu savundu.

Mursi, yükselen toplumsal huzursuzluk karşısında, silahlı kuvvetlere, taslak anayasanın referanduma sunulacağı 15 Aralık 2012'ye kadar devlet kurumlarını koruma yetkisi veren bir kararname imzaladı.

Liberaller, laikler ve Kıpti Kilisesi çalışmaları boykot etti.

Ancak çoğunu İslamcıların oluşturduğu Anayasa Komisyonu'nun, aceleyle hazırlanan bir taslağı, aynı ayın sonunda onaylaması sonrası ülke yeniden gerildi.

Günler süren protestolar sonrası bu kararnamenin kapsamını daraltmayı kabul etti.

Mursi'nin üzerinde çalıştığı ve muhaliflerin 'şeriat getirmekle' eleştirdiği anayasa çalışması sırasında Mursi, cumhurbaşkanına daha çok yetki veren bir kararnameyi imzaladı.

Nisan ayında, muhalif aktivistlerden oluşan Temerrüt hareketi, Mursi'nin güvenliği sağlayamadığı ve ekonomiyi düzeltmediği gerekçesiyle imza kampanyasına başladı. Hareketin amacı Mısır'ı yeniden bir seçime götürmekti.

Temerrüt, Mursi'nin Mısır Cumhurbaşkanı olarak yemin ettiği günün yıl dönümünde, 30 Haziran 2013'te milyonlarca kişinin katıldığı bir protesto gösterisi düzenledi.

'Çok fazla hata yaptım, bunların düzeltilmesi gerek' demişti

Mursi, seçim zaferinin yıldönümünden bir gün önce yaptığı konuşmada, uzlaşmacı bir ton kullanmış ve "Çok fazla hata yaptığını, bunların düzeltilmesi gerektiğini" söylemişti.

Ordu, 1 Temmuz'da Mursi'ye ultimatom vererek, eğer toplumsal talepleri tatmin edecek bir "yol haritası" ortaya koyamazsa, müdahale edebileceği uyarısı yaptı.

Mursi, ültimatom tarihi yaklaşırken, Mısır'ın meşru lideri olduğunu ve kendisini görevden almak için atılacak her adımın ülkeyi kaosa sürükleyeceğini savundu. Bir konuşmasında, "Meşruiyet, ülkenin dirliğinin korunması ve kan gölüne dönüşmesinin önlenmesi ve sonrasında yeni bir aşamaya geçilmesi için tek yoldur" dedi.