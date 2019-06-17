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Muhammed Mursi Mahkemede Hayatını Kaybetti

17.06.2019 19:51 | Son Güncelleme

Mısır devlet televizyonu, eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkeme salonunda bayıldıktan sonra hayatını kaybettiğini duyurdu. Arap Baharı sonrası Müslüman Kardeşler’in cumhurbaşkanı olarak göreve gelen Mursi iktidarı 3 Temmuz 2013’deki askeri darbeyle görevden uzaklaştırılmıştı

Muhammed Mursi Mahkemede Hayatını Kaybetti

Mısır devlet televizyonu, eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkeme salonunda bayıldıktan sonra hayatını kaybettiğini açıkladı.

Arap Baharı sonrası Müslüman Kardeşler’in cumhurbaşkanı olarak göreve gelen Mursi iktidarı 3 Temmuz 2013’deki askeri darbeyle görevden uzaklaştırılmıştı.

2011’de eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in devrildiği ayaklanmanın ardından Müslüman Kardeşler ülkede özgürce yapılan ilk cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmıştı. Ancak Müslüman Kardeşler hareketine mensup eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi protestoların ardından ordu tarafından devrilmiş, sonrasında da yasaklanmıştı.

Hakkında açılan davalardan tutuklu yargılanan 67 yaşındaki eski cumhurbaşkanı, 5 yıldır cezaevindeydi.

Anadolu Ajansı, Mısır’daki askeri darbeye ilk günden beri karşı çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Muhammed Mursi’nin ölümüyle ilgili "Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum" dediğini yazdı.

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