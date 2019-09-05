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Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi hayatını kaybetti!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.09.2019 01:13 | Son Güncelleme

Mısır'da askeri darbe ile görevinden alınan ve hapishanede hayatını kaybeden Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi vefat etti.

Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi hayatını kaybetti!

AA muhabirine konuşan Mursi'nin büyük oğlu Ahmed Mursi, "kardeşi Abdullah'ın geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini" söyledi.

Mursi ailesinin avukatı Abdulmunim Abdulmaksut da Abdullah Mursi'nin ölüm haberini doğruladı.

BABASI DA KALP KRİZİ NEDENİYLE VEFAT ETMİŞTİ

Muhammed Mursi geçen haziran ayında mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.

Necla Mahmud ile evli olan Muhammed Mursi'nin Ahmed, Şeyma, Üsame, Ömer ve Abdullah adında 5 çocuğu vardı.

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Muhammed Mursi mısır

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