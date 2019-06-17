HABER

Muhammed Mursi'nin vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 20:28 | Son Güncelleme

Diyanet-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Adem Yaryıkan: - "Dik ve asil duruşu ile ümmetin gönlünde taht kuran Muhammed Mursi ahlaksız darbeciler tarafından şehit edilmiştir" - Memur-Sen Edirne Şube Başkanı Erdinç Dalgıç: - "Mahkeme salonunda şehit olan Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum" - Eğitime Destek Platformu Kırklareli İl Başkanı Ziya Eser: - "Büyük acı ve üzüntü verici bir haber ancak Mursi'nin eceliyle öldüğü anlamındaki doğruluğu zaman gösterecektir"

EDİRNE/TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sivil toplum kuruluşları, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı.

Diyanet-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Adem Yaryıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mursi'nin darbeciler tarafından şehit edildiğini ve bunun İslam alemi adına çok üzücü olduğunu söyledi.

Mursi'nin seçilmiş bir Cumhurbaşkanı olmasına rağmen çok kötü bir muameleye maruz kaldığını ifade eden Yaryıkan, darbeyle görevden uzaklaştırıldığı halde demokratik tutumundan ödün vermediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Dik ve asil duruşu ile ümmetin gönlünde taht kuran Muhammed Mursi ahlaksız darbeciler tarafından şehit edilmiştir. Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Tutuklu kaldığı süre zarfında çok kötü işkencelere maruz kaldı ancak buna rağmen demokratik tutumundan ve Mısır'ın menfaatlerini korumaktan asla geri durmadı. İslam alemi adına çok üzücü bir durum. Allah darbecilere fırsat vermesin. 15 Temmuz'da da aynı şey ülkemizde yapılmak istendi ama biz milletçe darbecilerin karşısında durduk."

- Edirne

Eğitim-Bir-Sen, Memur-Sen Edirne Şube Başkanı Erdinç Dalgıç da Mursi'nin inandığı dava uğruna bir hayat yaşadığını anlattı.

Mursi'nin ölümünü üzüntüyle öğrendiklerini belirten Dalgıç, "Mahkeme salonunda şehit olan Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Mursi darbeyle görevinden alındı. Biz de onun yaşadıklarını yaşayabilirdik ancak Türk milleti darbenin karşısında dimdik durdu. Mursi mağdurdur, mazlumdur. Allahtan rahmet diliyorum tekrar." diye konuştu.

- Kırklareli

Eğitime Destek Platformu Kırklareli İl Başkanı Ziya Eser ise Muhammed Mursi'nin ölümünün bir komplo olabileceğini söyledi.

Eser, Mursi'nin ölümüne ilişkin büyük bir acı ve üzüntü hissettiklerini söyledi. Mursi'nin eceliyle vefat ettiği yönündeki söylemlerin doğruluğundan şüphe duyduklarını vurgulayarak, tüm İslam alemini doğruluğu açıklanana kadar aklı selim hareket etmeye davet etti.

Sisi yönetimine, doğruluğu açıklanana kadar hiçbir şekilde güvenmeyeceklerini dile getiren Eser, şöyle devam etti:

"Büyük acı ve üzüntü verici bir haber ancak Mursi'nin eceliyle öldüğü anlamındaki doğruluğu zaman gösterecektir. Sisi yönetimine güvenmiyoruz. Yapılan darbe girişimi sonuçlarına göre de 'görünen köy kılavuz istemez' diyoruz. Biz Mursi'nin kendi eceliyle öldüğüne inanmıyoruz. Komplo sonucu zehirlenerek öldürüldüğünü ya da başka bir şey yapıldığını düşünüyoruz. Mevcut Sisi yönetimini lanetliyor ve kınıyoruz."

Mynet Pro'lu ol, ayrıcalıkları yaşa!Mynet Pro'lu ol, ayrıcalıkları yaşa!
Trabzon’da sağanak yolları göle çevirdiTrabzon’da sağanak yolları göle çevirdi
Okmeydanı'nda lüks cip silahlı saldırı: 4 yaralı (1)Okmeydanı'nda lüks cip silahlı saldırı: 4 yaralı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyanetsen Muhammed Mursi Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Erdoğan'dan 'ortak yayın' için ilk yorum!

Erdoğan'dan 'ortak yayın' için ilk yorum!

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Okmeydanı'nda lüks araca silahlı saldırı! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

Mardin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

CHP’den imamlara mektup

CHP’den imamlara mektup

Şule Çet davasında yeni gelişme! Plazada keşif yapıldı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Plazada keşif yapıldı

Bir köy bu işle geçimini sağlıyor! Çamurun içinde...

Bir köy bu işle geçimini sağlıyor! Çamurun içinde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.