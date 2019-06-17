Muhammed Mursi'nin vefatı

EDİRNE/TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sivil toplum kuruluşları, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı.

Diyanet-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Adem Yaryıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mursi'nin darbeciler tarafından şehit edildiğini ve bunun İslam alemi adına çok üzücü olduğunu söyledi.

Mursi'nin seçilmiş bir Cumhurbaşkanı olmasına rağmen çok kötü bir muameleye maruz kaldığını ifade eden Yaryıkan, darbeyle görevden uzaklaştırıldığı halde demokratik tutumundan ödün vermediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Dik ve asil duruşu ile ümmetin gönlünde taht kuran Muhammed Mursi ahlaksız darbeciler tarafından şehit edilmiştir. Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Tutuklu kaldığı süre zarfında çok kötü işkencelere maruz kaldı ancak buna rağmen demokratik tutumundan ve Mısır'ın menfaatlerini korumaktan asla geri durmadı. İslam alemi adına çok üzücü bir durum. Allah darbecilere fırsat vermesin. 15 Temmuz'da da aynı şey ülkemizde yapılmak istendi ama biz milletçe darbecilerin karşısında durduk."