HABER

Muhammed Mursi'nin vefatı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2019 20:40 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "Mursi, meşruiyetin safında yer alma cesaretini göstermiş büyük bir liderdir. Mursi, hapsedilmişti ama onu hapsedenlerden daha hürdü. Allah, halkının meşru Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ve milletimizin sağlam bir dostu olan Muhammed Mursi'ye rahmet eylesin ve şehadetini kabul etsin"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, meşruiyetin safında yer alma cesaretini gösteren büyük bir lider olduğunu belirterek, "Mursi, hapsedilmişti ama onu hapsedenlerden daha hürdü. Allah, halkının meşru Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ve milletimizin sağlam bir dostu olan Muhammed Mursi'ye rahmet eylesin ve şehadetini kabul etsin." ifadesini kullandı.

Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Mısır'ın seçimlerle iş başına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğini belirten Şentop, "Mısır halkının, İslam dünyasının ve ezilen milletlerin başı sağ olsun. İnanıyorum ki mücadelesi ve hayatı kendisinden sonrakilere rehberlik edecektir." ifadesini kullandı.

Şentop, Mısır'da yaşananlar ile halkının hürriyeti ve refahı için mücadele eden Muhammed Mursi'nin başına gelenlerin, meşru yönetimleri hedef alan darbeciliğin niteliğini ve işleyişini ortaya koymak ve demokrasi havarisi bazı Batılı çevrelerin gerçek yüzünü ifşa etmek bakımından ibretlik olduğunu vurguladı.

Mursi ve yol arkadaşlarının, Mısır'a ve kendilerini atayan meşru yönetime ihanet eden bir azınlığın tertibiyle devrildiğini, adil olmaktan uzak yargılamalarla mahkum edilmeye çalışıldıklarına işaret eden Şentop, şunları kaydetti:

“Adalet terazisinde ve tarih önünde kazanan Mursi ve arkadaşları, kaybeden darbecilerdir. Mursi, meşruiyetin safında yer alma cesaretini göstermiş büyük bir liderdir. Mursi, hapsedilmişti ama onu hapsedenlerden daha hürdü. Allah, halkının meşru Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin ve milletimizin sağlam bir dostu olan Muhammed Mursi’ye rahmet eylesin ve şehadetini kabul etsin.”

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız
Lavrov, Güney Koreli mevkidaşıyla görüştüLavrov, Güney Koreli mevkidaşıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mursi açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mursi açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi TBMM Başkanı Mustafa Şentop

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'dan flaş 'yeni askerlik sistemi' mesajı!

Erdoğan'dan flaş 'yeni askerlik sistemi' mesajı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mursi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mursi açıklaması

Son dakika: AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Demirel mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Demirel mesajı

AK Parti grubunun önerisi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edildi! O ihaleler incelenecek

Flaş gelişme! Ankara'da o ihaleler incelenecek

Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş bağlandı mı?

Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş bağlandı mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.