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Muhammed Mursi'nin vefatı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2019 21:42 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Haksız ve yersiz bir şekilde yargılandığı mahkemede kalp krizi geçirerek Hakk'a yürüyen Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Destici, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Haksız ve yersiz bir şekilde yargılandığı mahkemede kalp krizi geçirerek Hakk'a yürüyen Mısır Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve kardeş Mısır halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Muhammed Mursi'nin vefatı

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