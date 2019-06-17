Muhammed Mursi'nin vefatı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle baş sağlığı dileğinde bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Mısır'ın demokrasiyle iş başına gelmiş ilk cumhurbaşkanı olan ve demokratik dünyanın gözleri önünde kanlı bir darbeyle devrilip zindana atılan Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybettiğini teessürle öğrendim. 'Allah'a verdiği söze sadık kalıp şehitliği seçenlerden olduğuna' (Ahzab 33) şahitlik eder, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Mısır halkına sabır ve metanet dilerim."

