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Muhammed Mursi'nin vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 23:06 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Mısır'ın gerçek sahibi olan Mısırlılara ve İslam dünyasına başsağlığı dileriz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Kurum, Twitter yaptığı paylaşımda, "Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, darbecilerin mahkemesinde yargılanırken Rabbine kavuştu. Ardında, onu seçen gözü yaşlı bir millet ve şanlı bir direniş bırakarak şehadete yürüdü. Mısır'ın gerçek sahibi olan Mısırlılara ve İslam dünyasına başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Muhammed Mursi'nin vefatı

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