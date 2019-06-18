Muhammed Mursi'nin vefatı

İSLAMABAD-KUALA LUMPUR (AA) - Pakistanlı ve Malezyalı kabine üyeleri ile siyasetçiler, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziye ve başsağlığı mesajları paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari, General Abdulfettah es-Sisi'nin gayrimeşru bir müdahaleyle Mursi'ye darbe yaptığı ifade edilen bir mesajı alıntılayarak, "Kesinlikle üzücü bir haber. Ne umutlar vardı, nasıl trajik bir şekilde sona erdi. Huzur içinde uyu." paylaşımında bulundu.

Ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) yöneticilerinden de açıklamalar yapıldı. Eski İçişleri Bakanı ve PML-N yöneticisi İhsan İkbal, açıklamasında, "Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, tarih tarafından cesareti ve esaret altında gösterdiği haysiyetli duruşuyla hatırlanacak." ifadelerini kullandı.

PML-N Genel Başkan Yardımcısı ve hapisteki eski Başbakan Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz da "Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı casusluk, devlet sırlarını sızdırmak ve yargıyı aşağılamakla suçlanıyordu. Her seçilmiş yöneticinin görevden alındıktan sonra başına gelen suçlamalar... Tarih ve daha önemlisi gelecek nesiller tarafından her zaman hatırlanacaksın. Kazanan sensin." paylaşımı yaptı.