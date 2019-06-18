İSTANBUL (AA) - Uluslararası Rabia Platformu'nun açıklamasında, Mısır'daki darbe ile Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tehdit mesajı verme gayretinde olan şer odaklarının Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı üzerinden de aynı karanlık ve tehdit dolu mesajları vermeye teşebbüs ettikleri belirtilerek, 15 Temmuz’da FETÖ’ye ve küresel efendilere gereken cevabı veren Türk milletinin benzer tehditlere karşı da aynı mücadeleyi ve cevabı yine vereceği kaydedildi.

Platformdan yapılan açıklamada, darbecilerin zulmü altında şehit olan Mısır’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Mursi’ye Allah’tan rahmet, merhumun ailesine, Mısır halkına ve tüm İslam dünyasına başsağlığı dilendi.

Mursi'nin şehit olarak Rabb'ine kavuştuğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak ona bu zulmü yapan ve ölümüne sebep olan darbeciler henüz hesabı sorulmayan binlerce kişinin katledilmesinden de birinci derecede sorumludurlar. Demokratik seçimlerle iş başına gelmiş, Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye 3 Temmuz 2013’te darbe yapanlar kadar bu darbeyi destekleyen başta ABD ve AB üyesi ülkeler ve halkların iradesini hiçe sayan bazı İslam ülkeleri olmak üzere tüm hükümetler de darbe rejiminin cinayetlerinin ve zulmünün ortağıdırlar. Darbeciler, darbeye açıktan destek verenler ve sessiz kalanlar insanlık vicdanında mahkum olmuşlardır."