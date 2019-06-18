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Muhammed Mursi'nin vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 12:22 | Son Güncelleme

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç: - "Mısır halkı ve Mursi'nin ailesine başsağlığı diliyorum. Mursi ilk önce özgürlüğünü kaybetti. Şimdi de Mısır halkının özgürlüğü için verdiği mücadelede hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum"

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziye ve başsağlığı mesajı yayımladı.

İzetbegoviç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Mursi'nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade ederek, "Mısır halkı ve Mursi'nin ailesine başsağlığı diliyorum. Mursi ilk önce özgürlüğünü kaybetti. Şimdi de Mısır halkının özgürlüğü için verdiği mücadelede hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Muhammed Mursi, dönemin Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i (1981-2011) istifaya zorlayan 2011'deki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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