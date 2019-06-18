AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, "Barbar Sisi'ye karşı 'dur' diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz, Mursi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz." dedi.

Güler, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle, 5 Ocak Meydanı'nda parti yöneticileri ve üyeleriyle basın açıklaması yapmak için bir araya geldi.

Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Mursi'nin, özgürlük ve adalet hasretiyle hakka yürüdüğünü ifade eden Güler, "İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir." dedi.

Güler, 2013 Temmuz'unda kanlı bir darbeyle iktidarı ele alan Sisi'nin, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır'da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir."