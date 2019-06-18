Muhammed Mursi'nin vefatı

İslam'da iman ve cihadın önemine işaret eden Doğan, "Mısır'daki siyasi tutukluların derhal serbest bırakılmasını, Sisi cuntasının uluslararası mahkemelerde yargılanmasını, Mursi'nin şehadetinin uluslararası bir heyet tarafından incelenmesini talep ediyoruz." dedi.

Platform adına konuşan Karaman Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Başkanı Yunus Özdemir, 2013'te darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah Es-Sisi'nin kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarının kanla beslendiğini dile getirdi.

Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayan Sisi'nin masum insanları acımasızca katlettiğini belirten Özdemir, yönetimin Mısır halkını baskı altına aldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İmaret Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan namazı, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, kıldırdı.

Namazın ardından Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına açıklama yapan Ahmet Ertürk, Mursi'nin şehadetinin tüm İslam dünyasını yasa boğduğunu bildirdi.

Mursi'nin şehadetinin Mısır'daki zulmü bir kez daha gündeme getirdiğine dikkati çeken Ertürk, "Mursi’nin 6 yıllık tavizsiz mücadelesi ve şehadeti bir kez daha göstermiştir ki Mısır'da direniş ve mücadele devam etmektedir. Son bir asırdır zalimlere ve emperyalistlere karşı savaşan Mısır halkı, tüm sinmiş görüntüsüne rağmen şehitler vermeye ve hala ayakta olduğunu haykırmaya devam etmektedir." diye konuştu.