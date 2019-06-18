Muhammed Mursi'nin vefatı

Samsun, Kastamonu, Amasya, Tokat, Sinop, Çorum ve Çankırı'da, yaşamını yitiren Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Mursi için Samsun'un İlkadım ilçesindeki Büyük Cami'de öğle namazı sonrası İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Çakı, namazdan önce yaptığı konuşmada, Mursi'nin halkın özgür iradesiyle cumhurbaşkanı seçildiğini ama mesai arkadaşları tarafından ihanete uğradığını, onurlu duruşuyla Müslümanca bir tavır ortaya koyarak şehit edildiğini söyledi. Namazın ardından AK Parti Samsun İl Başkanlığı, Samsun İHH İnsani Yardım Vakfı, Samsun Milli İrade Platformu, Anadolu Gençlik Derneği tarafından hazırlanan ortak basın açıklaması, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu tarafından okundu. Gıyabi cenaze namazına Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsun İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Hüseyin Mutlu ile vatandaşlar katıldı.

- Kastamonu AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine tepki gösterildi. AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, Nasrullah Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında, Mursi'nin özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü belirtti. Mursi'nin inandığı davaya ömrünü adadığını vurgulayan Ünlü, "Mursi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 21. yüzyılın firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. Barbar Sisi'ye karşı ''Dur' diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Mursi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır." ifadelerini kullandı. - Amasya Amasya Müftülüğünce tarihi Sultan Beyazıt Camisi önünde öğle namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, saf tutarak gıyabi cenaze namazı kıldı.

İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, burada yaptığı konuşmada, Mursi'nin inandığı hak dava uğruna şehit olduğuna Türk halkının şahitlik ettiğini anlattı. Şehitlerin ölmediğini, Allah katında çeşitli nimetlerle mükafatlandırıldıklarını vurgulayan Keşvelioğlu, "Bundan böyle tüm Müslümanlar, Muhammed Mursi'yi son nefesine kadar yürüttüğü onurlu mücadele ile hatırlayacaktır. Tarih onlara bu zulmü reva gören diktatörleri asla unutmayacaktır. Zalimler, mazlumların canlarına kastedebilirler fakat verdikleri mücadelenin izzetine asla helal getiremezler. Firavunlar şunu bilsinler ki Mursi'nin o cesur yüreği ve mücadele ruhu, doğacak yeni Musalara ilham kaynağı olacaktır." diye konuştu. Cenaze namazına Amasya Valisi Osman Varol ile vatandaşlar katıldı. - Tokat Tokat'taki sivil toplum kuruluşları tarafından mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Tarihi Ali Paşa Camisi'nde öğlen namazının ardından İl Müftüsü Faruk Bilgili tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Cenaze namazının ardından basın açıklaması okunarak dua edildi. Mursi'nin ölümü dolayısıyla AK Parti Tokat İl Başkanlığı tarafından da basın açıklaması yapıldı. - Sinop AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Alaaddin Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazının ardından yaptığı açıklamada, Mursi'nin ülkesi ve milleti için zalimlere karşı mücadele verdiğini söyledi. Muhammed Mursi'nin zalimlerin mahkemesinde şehadete yürüdüğünü ifade eden Giresun, "İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır." dedi. - Çorum Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Çorum'da gıyabi cenaze namazı kılındı, basın açıklamaları gerçekleştirildi. Ulu Cami'de öğle namazından sonra İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Namazın ardından mağdur ve mazlum durumdaki tüm Müslümanlar için dua edildi.

Kentte, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine tepki amacıyla çok sayıda basın açıklaması yapıldı. AK Parti İl Başkanlığı, Anadolu Gençlik Derneği, İnsani Değerler Platformu, İlke-Der ve Çorum İHH Derneği tarafından 15 Temmuz Hürriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde askeri darbeyle göreve gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD ve bazı batılı devletlere tepki gösterildi. - Çankırı AK Parti Çankırı İl Başkanlığı ve Çankırı Kardeş STK Platformu tarafından Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine tepki gösterildi. Ahmet Yesevi Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazının ardından basın açıklaması düzenlendi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Volkan Kavak, Muhammed Mursi'nin Mısır'da 2012 yılında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçildiğini ancak mahkeme kararıyla idamla yargılandığı ve mahkeme salonunda şehit düştüğünü hatırlattı.