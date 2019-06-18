Muhammed Mursi'nin vefatı

KİLİS/ŞANLIUFRA/MALATYA (AA) - Kilis, Şanlıurfa ve Malatya'da Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatıyla ilgili basın açıklamaları yapıldı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin kendisine yapılan sistematik işkence ve ihmaller sonucu şehit olduğu belirtildi. Mursi'nin şehadet haberini dünyaya büyük bir neşeyle bildiren cuntanın dikkatlerden kaçırmaya çalıştığı gerçeklerin cinayetin ardından daha net ortaya çıktığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Şehit Mursi, yıllardır böbrek, karaciğer ve şeker hastalıklarından muzdarip olduğu halde tedavileri keyfi biçimde engellenmiş, olumsuz hapishane koşullarında durumunun kötüleşmesi beklenmiştir. Günün 23 saatini tek başına hücre hapsinde geçiren Mursi, hayatının ciddi tehdit altında olduğunu daha birkaç ay önce bizzat kendisi mahkemede açıklamıştı. Şehit Mursi'yi idam cezasıyla yargılayan Mısır cuntası, karar çıksa bile bir cumhurbaşkanını idam etmenin siyasi sonuçlarına katlanamayacağını bildiği için onu yavaş bir süreçte öldürmeyi tercih etmiştir."

Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker ise Mursi'nin tarihin en büyük demokrasi mücadelelerinden birini verdiği sırada şehadete eriştiğini ifade etti. Adalet terazisinde ve tarih önünde kazananın Mursi ve arkadaşları olduğuna işaret eden Şeker, "Mursi, meşruiyetin safında yer alma cesaretini göstermiş, halkı için demokrasi mücadelesi veren ve bu yolda kendi hayatını hiçe sayan büyük bir liderdir. Mursi, hapsedilmişti ama onu hapsedenlerden daha özgürdü." değerlendirmesinde bulundu. - Şanlıurfa Diyanet-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Abdulmecit Aksan ise Mursi'nin darbeciler tarafından şehit edildiğini ve bunun İslam alemi adına çok üzücü olduğunu bildirdi. Mursi'nin darbeyle görevden uzaklaştırıldığı halde demokratik tutumundan ödün vermediğini anlatan Aksan, şunlara dikkati çekti: "Dik ve asil duruşuyla ümmetin gönlünde taht kuran Muhammed Mursi, ahlaksız darbeciler tarafından şehit edilmiştir. Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Tutuklu kaldığı süre zarfında çok kötü işkencelere maruz kaldı ancak buna rağmen demokratik tutumundan ve Mısır'ın menfaatlerini korumaktan asla geri durmadı. İslam alemi adına çok üzücü bir durum. Allah darbecilere fırsat vermesin. 15 Temmuz'da da aynı şey ülkemizde yapılmak istendi ama biz milletçe darbecilerin karşısında durduk."