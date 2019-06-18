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Muhammed Mursi'nin vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 17:44 | Son Güncelleme

Kilis, Şanlıurfa ve Malatya'da Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin basın açıklamaları yapıldı

KİLİS/ŞANLIUFRA/MALATYA (AA) - Kilis, Şanlıurfa ve Malatya'da Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatıyla ilgili basın açıklamaları yapıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin kendisine yapılan sistematik işkence ve ihmaller sonucu şehit olduğu belirtildi.

Mursi'nin şehadet haberini dünyaya büyük bir neşeyle bildiren cuntanın dikkatlerden kaçırmaya çalıştığı gerçeklerin cinayetin ardından daha net ortaya çıktığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehit Mursi, yıllardır böbrek, karaciğer ve şeker hastalıklarından muzdarip olduğu halde tedavileri keyfi biçimde engellenmiş, olumsuz hapishane koşullarında durumunun kötüleşmesi beklenmiştir. Günün 23 saatini tek başına hücre hapsinde geçiren Mursi, hayatının ciddi tehdit altında olduğunu daha birkaç ay önce bizzat kendisi mahkemede açıklamıştı. Şehit Mursi'yi idam cezasıyla yargılayan Mısır cuntası, karar çıksa bile bir cumhurbaşkanını idam etmenin siyasi sonuçlarına katlanamayacağını bildiği için onu yavaş bir süreçte öldürmeyi tercih etmiştir."

Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker ise Mursi'nin tarihin en büyük demokrasi mücadelelerinden birini verdiği sırada şehadete eriştiğini ifade etti.

Adalet terazisinde ve tarih önünde kazananın Mursi ve arkadaşları olduğuna işaret eden Şeker, "Mursi, meşruiyetin safında yer alma cesaretini göstermiş, halkı için demokrasi mücadelesi veren ve bu yolda kendi hayatını hiçe sayan büyük bir liderdir. Mursi, hapsedilmişti ama onu hapsedenlerden daha özgürdü." değerlendirmesinde bulundu.

- Şanlıurfa

Diyanet-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Abdulmecit Aksan ise Mursi'nin darbeciler tarafından şehit edildiğini ve bunun İslam alemi adına çok üzücü olduğunu bildirdi.

Mursi'nin darbeyle görevden uzaklaştırıldığı halde demokratik tutumundan ödün vermediğini anlatan Aksan, şunlara dikkati çekti:

"Dik ve asil duruşuyla ümmetin gönlünde taht kuran Muhammed Mursi, ahlaksız darbeciler tarafından şehit edilmiştir. Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Tutuklu kaldığı süre zarfında çok kötü işkencelere maruz kaldı ancak buna rağmen demokratik tutumundan ve Mısır'ın menfaatlerini korumaktan asla geri durmadı. İslam alemi adına çok üzücü bir durum. Allah darbecilere fırsat vermesin. 15 Temmuz'da da aynı şey ülkemizde yapılmak istendi ama biz milletçe darbecilerin karşısında durduk."

- Malatya

AK Parti Malatya İl Başkan Vekili Mahmut Özer de parti binasında düzenlediği toplantıda, Mursi'nin Mısır halkı için insanlık mücadelesi verdiğini ancak cunta zihniyeti tarafından devrildiğini ifade etti.

Sisi'nin uluslararası hukuku yok saydığını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır'da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak, işkenceleri, haksız yargılamalarıyla vahşi idamları görmezden gelmiştir. 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. Barbar Sisi'ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır'da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mursi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır."

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