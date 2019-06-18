Muhammed Mursi'nin vefatı

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin ailesine ve Mısır halkına taziye dileklerini iletti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Mursi'nin vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mısır'ın ilk seçilmiş cumhurbaşkanı olan ve kesinlikle tasvip edilemeyecek şekilde halkın iradesine vurulan askeri bir darbe ile görevinden alınarak hapsedilmiş ve yargı önüne çıkarılmış Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda şehit olması haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizden bu kıymetli lider için rahmet diliyor, onu sıddıklar ve şehitlerin arasına dahil etmesini temenni ediyoruz. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine, Mısır halkına ve İslam dünyasına baş sağlığı diliyoruz. Bu vesile ile UMAD olarak tüm Müslümanların kardeşlik duygusu ile bir araya gelmesi ve dayanışma halinde, aleyhinde tuzak kuranlara karşı mücadele etmesinin gereğini hatırlatıyoruz. Tüm baskı ve barbarlığa rağmen hak, adalet ve özgürlük mücadelesinden taviz vermeyen Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadetinin bölgesel ve küresel firavni nizamların çöküşüne vesile olmasını CenabıAllah'tan niyaz ediyoruz."