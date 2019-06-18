HABER

Muhammed Mursi'nin vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 18:45 | Son Güncelleme

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği tarafından Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin ailesine ve Mısır halkına taziye dileğinde bulunuldu

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin ailesine ve Mısır halkına taziye dileklerini iletti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Mursi'nin vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mısır'ın ilk seçilmiş cumhurbaşkanı olan ve kesinlikle tasvip edilemeyecek şekilde halkın iradesine vurulan askeri bir darbe ile görevinden alınarak hapsedilmiş ve yargı önüne çıkarılmış Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda şehit olması haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizden bu kıymetli lider için rahmet diliyor, onu sıddıklar ve şehitlerin arasına dahil etmesini temenni ediyoruz. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine, Mısır halkına ve İslam dünyasına baş sağlığı diliyoruz. Bu vesile ile UMAD olarak tüm Müslümanların kardeşlik duygusu ile bir araya gelmesi ve dayanışma halinde, aleyhinde tuzak kuranlara karşı mücadele etmesinin gereğini hatırlatıyoruz. Tüm baskı ve barbarlığa rağmen hak, adalet ve özgürlük mücadelesinden taviz vermeyen Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadetinin bölgesel ve küresel firavni nizamların çöküşüne vesile olmasını CenabıAllah'tan niyaz ediyoruz."

- Mahkeme salonunda vefat etmişti

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) yargılandığı “Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk” davasının duruşması esnasında dün hayatını kaybetmişti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

PARTNER Annesi öldü, bakın o ne yaptı! Kıvrımlı model olay yarattı Annesi öldü, bakın o ne yaptı! Kıvrımlı model olay yarattı
Büyükelçi Berger'den Koruncukköy'e ziyaretBüyükelçi Berger'den Koruncukköy'e ziyaret
Bursa’da metroya yıldırım düştüBursa’da metroya yıldırım düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muhammed Mursi taziye UMAD

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Athena Gökhan'dan Melih Gökçek'e sert tepki

Athena Gökhan'dan Melih Gökçek'e sert tepki

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

Evlilik teklifi kabul edilmeyen güvenlik görevlisi intihar etti

Çok acı olay! Evlilik teklifi kabul edilmeyince...

Bakan Akar'dan ABD açıklaması: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

Bakan Akar'dan ABD açıklaması

Trabzon’da HES borusu patladı: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon’da HES borusu patladı! Acı haber geldi

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.