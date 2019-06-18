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Muhammed Mursi'nin vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 18:51 | Son Güncelleme

Muhammed Mursi'nin vefatı

Adıyaman'da, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Demokrasi Parkı önünde düzenlenen basın açıklamasına vatandaşlar da katıldı.

Grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Derneği Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci, Mısır'ın ilk ve tek meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, kendisine yönelik sistematik işkence ve ihmallerin ardından dün şehit olduğunu anımsattı.

Şehit Mursi'nin, yıllardır böbrek, karaciğer ve şeker hastalığından muzdarip olduğu halde, tedavisinin keyfi biçimde engellendiğini dile getiren İzci, şunları kaydetti:

"Mursi, hayatının ciddi tehdit altında olduğunu bizzat kendisi mahkemede açıklamıştı. Şehit Mursi’yi idam cezasıyla yargılayan Mısır cuntası, karar çıksa bile bir cumhurbaşkanını idam etmenin siyasi sonuçlarına katlanamayacağını bildiği için onu böyle bir süreçle öldürmeyi tercih etmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
- İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Muhammed Mursi Adıyaman

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