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  4. Muhammed Nuh Kasadar son yolculuğuna uğurlandı! Korkunç şekilde öldürülmüştü... Baba Kasadar: 'Bizi üzen, hunharca öldürülmesi'

Muhammed Nuh Kasadar son yolculuğuna uğurlandı! Korkunç şekilde öldürülmüştü... Baba Kasadar: 'Bizi üzen, hunharca öldürülmesi'

14.07.2023 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da öldürüldükten sonra cesedi parçalanıp derin dondurucuya konan, Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ın katili fidye istendiği sırada yakalanmış ve cinayeti itiraf etmişti. Muhamet Nuh Kasadar'ın cenaze namazı bugün kılındı. Baba Kasadar, "Bizi üzen hunharca öldürülmesidir. Kalp krizi, beyin kanamasıyla gitseydi yapacağımız bir şey yoktu" dedi.

Muhammed Nuh Kasadar son yolculuğuna uğurlandı! Korkunç şekilde öldürülmüştü... Baba Kasadar: 'Bizi üzen, hunharca öldürülmesi'

19 yaşındaki Muhammed Kasadar'ın parçalara ayrılmış cesedi Bayrampaşa'daki evde bulunmuştu. Cinayeti itiraf eden katilin eski aile çalışanı olduğu ve 40 bin dolar fidye istediği ortaya çıkarken Kasadar'ı boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenilmişti. Kasadar, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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KARDEŞLERİ TABUT BAŞINDA AĞLADI

Muhammed Nuh Kasadar'ın babası Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar, amcası Mehmet Kasadar ve akrabası İhsan Kasadar cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş ve ailenin dostları katıldı. Muhammed Nuh Kasadar'ın kız kardeşleri tabut başında gözyaşı döktü.

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"BİZİ ÜZEN HUNHARCA ÖLDÜRÜLMESİDİR"

Cenaze töreni öncesi konuşan Mustafa Kasadar şöyle konuştu:

“Bugün 19 yaşında fiziği ve kalbiyle altın kalpli bir oğlumu toprağın altına gönderiyoruz. Biz Müslümanız, kadere iman etmişiz. 19 yaşında Allah kendine bu kadar ömür takdir etmiş. Buna üzüntümüz yok. Allah'a teslim olmuşuz. Bizi üzen hunharca öldürülmesidir. Kalp krizi, beyin kanamasıyla gitseydi yapacağımız bir şey yoktu. Allah'tan geldi, teslim olduk. Burada bizi üzen yapılan muameledir. Medyada, basında, bugün sunulan sosyal hayat kısa yoldan para kazanmaktır.

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"OĞLUM HAYATTAN ÜMİDİNİ KESMİŞ BİRİ TARAFINDAN KATLEDİLDİ"

Uyuşturucu müptelası gibi olma sebepler insanları katil yapıyor. Oğlumun katili de böyle birisi. Borç bataklığına batmış, uyuşturucuya bulaşmış, hayattan ümidini kesmiş birisi tarafından katledildi. Bu ortamları sağlayanlar aynı zamanda çocuğumun katilidir. Bunu söylüyorum, başka bir şey yok. Çocuğum adına kalbim rahat, şehit olarak gittiğine inanıyorum. Peygamberimizin bize müjdesidir. Bizim üzüntümüz, muameledir. Çocuğumuzun cenazesini bir bütün olarak alamadık."

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Muhammed Nuh Kasadar’ın cenazesi toprağa verilmek üzere Eyüpsultan'daki Necatibey Mezarlığına götürüldü.

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