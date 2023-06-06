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Muhammed Nur Nahya bu sefer Kabine skeci ile güldürdü: ‘Nebati, sana parıltılı hayatında başarılar dileyelim’

06.06.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini taklit ederek ünlenen Muhammed Nur Nahya’dan yine çok konuşulacak bir canlandırma geldi. Kabine’deki yeni isimlerin belirlendiği anları yeniden yorumlayan Nahya, Nureddin Nebati’nin yerine gelen Mehmet Şimşek ve Hakan Fidan’ın bakan olduğunu öğrendiği o anları komik bir dille yorumladı. Videodaki Kemal Kılıçdaroğlu detayı ise ayrıca dikkat çekti.

Muhammed Nur Nahya bu sefer Kabine skeci ile güldürdü: ‘Nebati, sana parıltılı hayatında başarılar dileyelim’

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini taklit ederek dikkatleri üzerine çeken Muhammed Nur Nahya’dan yine çok konuşulan bir paylaşım geldi. Türkiye’nin merakla beklediği kabinenin belli olması ile birlikte herkesin merak ettiği isimlerin belirlendiği anları esprili bir dille yorumlayan Nahya ve ekibi yine dikkat çeken bir skeç daha ortaya çıkarmayı başardı.

"Sürpriz sonlu kabine" notuyla paylaşılan videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine'yi belirlediği anları mizahi bir dille aktardı. Videodaki Kemal Kılıçdaroğlu detayı da ayrıca dikkat çekerken Erdoğan'ın Kabinesi'nde yer almayan Nureddin Nebati için "Nebati, sana parıltılı hayatında başarılar dileyelim. Yani sen biraz mola versen iyi olur" sözleri yer aldı.

Dışişleri Bakanı'nın açıklandığı sırada Hakan Fidan'ın masanın altından çıkma anları ise videoya damga vuran bir başka görüntü olarak izleyenleri güldürmeyi başardı.

Kısa sürede on binlere beğeniye ulaşan video sosyal medyanın da gündemine oturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Şimşek Nureddin Nebati Hakan Fidan kabine

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