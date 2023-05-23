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Muhammed Nur Nahya'nın Sinan Oğan videosu gündem oldu! 'Alo Sinan, kurt bakışlım'

Mynet Haber

Mynet Haber

36 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit ettiği videoyla gündem olan fenomen Muhammed Nur Nahya'nın yaptığı yeni bir video gündem oldu. Nahya, ATA İttifakı Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na destek vermesiyle ilgili yeni bir video çekti.

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