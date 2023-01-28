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  4. Muhammed Şahin kimdir, kaç yaşında? MEF Üniversitesi Rektörü Muhammed Şahi'in bulunduğu görevler

Muhammed Şahin kimdir, kaç yaşında? MEF Üniversitesi Rektörü Muhammed Şahi'in bulunduğu görevler

28.01.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhammed Şahin Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. MEF Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi'ne rektör atamaları gerçekleştirildi. MEF Üniversitesi Rektörü Muhammed Şahin oldu. Peki, Muhammed Şahin kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Muhammed Şahin kimdir, kaç yaşında? MEF Üniversitesi Rektörü Muhammed Şahi'in bulunduğu görevler

Muhammed Şahin 28 Ocak 2023 Cumartesi günü Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararı sonrası internette en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Muhammed Şahin kimdir, kaç yaşında? İşte, MEF Üniversitesi Rektörü Muhammed Şahin'in bulunduğu görevler...

MUHAMMED ŞAHİN KİMDİR?

Muhammed Şahin 1965 yılında Rize’nin Pazar ilçesinde dünyaya geldi. 1987'de İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri (Geomatik) Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Muhammed Şahin, 1991 yılında İngiltere’de University College London’da Yüksek Lisans, 1994’de University of Newcastle Upon Tyne’da doktora çalışmalarını tamamladı.

MEF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ MUHAMMED ŞAHİN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Muhammed Şahin'in bulunduğu görevler:

1997 - Graz Teknik Üniversitesi misafir araştırmacı

2000 - Berlin Teknik Üniversitesi misafir araştırmacı

1988 - İTÜ Ölçme Tekniği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

2002 - İTÜ Ölçme Tekniği Anabilim Dalında Profesör

Muhammed Şahin, 1996-2004 yıllarında Rektör Danışmanlığı, Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü, Ölçme Tekniği Anabilim Dalı Başkanlığı ve İleri Teknolojiler Program Koordinatörlüğü gibi çok sayıda yönetim görevlerinde bulundu.

2009'da merkezi Belçika’da olan ve Avrupa’daki önemli mühendislik üniversitelerinin yer aldığı CESAER - Avrupa Yüksek Teknik ve Araştırma Üniversiteleri’nin yönetim kurulu üyeliğine Türkiye’den seçilen ilk ve tek Türk rektör oldu.

Muhammed Şahin, Tekstil Tasarımcısı Neşe Şahin ile evlidir.

Muhammed Şahin, MEF Üniversitesinin kurucu rektörüdür.

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