HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muhammed’in ölümünde hala gözaltına alındı

Muhammed’in ölümünde hala gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 16:15 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kaybolduktan sonra metruk bir evde ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden  Muhammed Veli Dümez'in (8) ölümüyle ilgili gözaltında alınan dayı ile bir köylü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, küçük çocuğun halası gözaltına alındı. 2 şüphelinin serbest bırakılması ise mahallede silahların ateşlendiği gerginliğin yaşanmasına neden oldu.

Mehmet MUCAHİT CEYLAN/DİYARBAKIR(DHA)- DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kaybolduktan sonra metruk bir evde ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Muhammed Veli Dümez'in (8) ölümüyle ilgili gözaltında alınan dayı ile bir köylü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, küçük çocuğun halası gözaltına alındı. 2 şüphelinin serbest bırakılması ise mahallede silahların ateşlendiği gerginliğin yaşanmasına neden oldu.
Çınar ilçesine bağlı kırsal Başalan Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Veli Dümez, 22 Ocak Çarşamba akşamı kayboldu. Dümez ailesi de oğullarını aramaya başladı. Mahallelinin de katıldığı arama sırasında, Muhammed, metruk bir evde ağır yaralı olarak bulundu. Yüzü ile vücudunun çeşitli yerleri parçalanmış halde olan çocuk, yakınları tarafından götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.
DAYI SERBEST BIRAKILDI, HALA GÖZALTINA ALINDI
Muhammed'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada jandarma, dayı V.T. ile köylüleri G.B.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İkili, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı. Ancak jandarma ekipleri, Muhammed'in halası H.T.'yi gözaltı aldı. H.T.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
SİLAHLARI ATEŞLEDİLER
Mahalle sakinleri ise bugün şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında dayı V.T.’nin akrabaları ile kalabalık arasında kavga çıktı. Taraflar yanlarındaki tabancaları çekip, havaya ateş ederken olaya jandarma ekipleri müdahale etti.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Basın kartları önce iptal edilen, sonra tekrar kullanıma açılan gazeteciler eylemde: 'Kartlarımız nerede?'Basın kartları önce iptal edilen, sonra tekrar kullanıma açılan gazeteciler eylemde: 'Kartlarımız nerede?'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

99 depremi görüntüleri Twitter'da gündem oldu

99 depremi görüntüleri Twitter'da gündem oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da arama kurtarma ekiplerinden duygusal tören!

Arama kurtarma ekiplerinden duygusal tören!

Son dakika: Ankara'daki köpek vahşetine 10'ar yıl hapis cezası

Köpek vahşetine 10'ar yıl hapis cezası

Son dakika: 5 PKK/YPG'li terörist gizlendikleri evde yakalandı

5 terörist gizlendikleri evde yakalandı!

Enkaz altından sağ olarak kurtulmuşlardı! Korku dolu anları anlattı: Son basamak kala...

Enkaz altından sağ olarak kurtulmuşlardı! Korku dolu anları anlattı: Son basamak kala...

Depremde panikle aşağıya atladı, bacağı ve kalça kemiği kırıldı

Depremde panikle aşağıya atladı, bacağı ve kalça kemiği kırıldı

AFAD'dan depreme yönelik 'hayat kurtaran' öneriler

AFAD'dan depreme yönelik 'hayat kurtaran' öneriler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.