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Muhammet Aslan bulundu mu? Müge Anlı’da aranan Muhammet Aslan neden öldü?

20.04.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhammet Aslan bulundu mu? Müge Anlı’da aranan Muhammet Aslan neden öldü? İstanbul’un Sultangazi ilçesinde kaybolan ve günlerdir aranan Muhammet Aslan’dan kötü haber geldi. Hemşire Muhammet Arslan’dan 6 gündür haberMuhammet Aslan bulundu mu? Müge Anlı’da aranan Muhammet Aslan neden öldü? İstanbul’un Sultangazi ilçesinde kaybolan ve günlerdir aranan Muhammet Aslan’dan kötü haber geldi. Hemşire Muhammet Arslan’dan 6 gündür haber alınamıyordu. Cansız bedeni bulunan Arslan’ın intihar etmiş olabilece

Muhammet Aslan bulundu mu? Müge Anlı’da aranan Muhammet Aslan neden öldü?

Muhammet Arslan bulundu mu? Müge Anlı’da aranan Muhammet Arslan neden öldü? Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye’nin tanıdığı hemşire Muhammet Arslan’dan 6 gündür haber alınamıyordu. Sultangazi’de kaybolan genç hemşirenin cansız bedeni bulundu. Peki; Muhammet Arslan neden öldü?

MUHAMMET ASLAN BULUNDU MU?

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevli hemşire Muhammet Arslan'dan günlerdir haber alınamıyordu. Özel Harekat, Polis Arama Kurtarma (PAK), Çevik Kuvvet, Sualtı ekiplerinin yanı sıra eğitimli köpeklerin de katıldığı arama çalışmalarında Muhammet Arslan'ın cansız bedeni bulundu.

EKİPLER ARSLAN İÇİN SEFERBER OLDU

Sultangazi'de geçen Cuma gününden beri Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Muhammet Arslan (27)'dan haber alınamıyordu. Kayıp Muhammet Arslan'ı bulmak için polis ekipleri kent ormanında harekete geçti. Alibeyköy Barajı'nda da arama yapıldı.

Özel Harekat, Polis Arama Kurtarma (PAK), Çevik Kuvvet, Sualtı ekiplerinin yanı sıra eğitimli köpekler de arama çalışmalarında kullanıldı. Ormanlık alanda ve Alibeyköy Barajı'nda devam eden arama çalışmalarına polis helikopteri de havadan destek verdi.
Aramalar sonucu Muhammet Arslan'n cansız bedeni bulundu. Aslan'ın intihar ettiği belirtiliyor.

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Müge Anlı
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