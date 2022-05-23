Muhammet Burhan olayında ağır iddialar ortaya atıldı! Müge Anlı sessizliğini bozdu: Sen kızını koruyacaktın...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Muhammet Burhan cinayeti araştırılıyor. Anlı, 27 yaşında iki çocuk babası Muhammet Burhan'ın kimin niye öldürdüğünü bulmaya çalışıyor. Merakla takip edilen olayda yeni gelişmeler yaşanıyor. Muhammet Burhan'ın eşi Fatma Burhan, kayınpederi Sami Burhan hakkında çarpıcı ifadeler ortaya attı. Fatma Burhan, Kayınpederinin kendisini taciz ettiğini bu olayı ailesine söylediğinde de kimsenin ona inanmadığını iddia etti. İşte detaylar...

FATMA BURHAN İDDİALARINA YENİSİNİ EKLİYOR

16 Ağustos 2021 tarihinde öldürülen Muhammet Burhan olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Cinayete kurban giden Muhammet Burhan'ın olayı çözüme kavuşturulmaya çalışılırken Fatma Burhan kayınpederi hakkında herkesi şaşırtan bir iddiada bulundu. Fatma Burhan kayınpederi Sami Burhan'ın kendisini taciz ettiğini bu olayı anlattığında annesi dahil kimsenin ona inanmadığını söyledi.

Müge Anlı'ya bugün Fatma Burhan'ın anne ve babası da canlı yayına katıldı. Müge Anlı, Fatma Burhan'ın annesine kızının bu taciz olayını kendisine anlattığında ona inanıp inanmadığını sordu. Annesi "Allah biliyor ya yarım inandı yarım inanmadı" şeklinde konuştu. Babası da benim bu olaydan şimdi haberim oluyor dedi. Müge Anlı, Fatma Burhan'a yaşanan tüm bu olaylar üzerine niye daha fazla o evde kaldığını sorduğunda da, Burhan, " Ben olayın iç yüzünü çıkartmak için o evde kaldım" dedi. Daha sonra Fatma Burhan, ancak benim söylediklerime kimse inanmadı diye de sözlerine ekledi.

Müge Anlı, ortaya attılan bu iddia için Fatma Burhan'ın babasına dönüp, "Eğer böyle bir durum varsa sen kızını koruyacaktın"şeklinde konuştu. Fatma Burhan'ın kimsenin kendisine inanmadığı söylediğinde de Müge Anlı, bunu da oturup sen bir düşün istersen şeklinde cevap verdi. Olayla ilgili hala net bir sonuca varılamadı.

