HABER

Muhammet, okuluna anne babasının kucağında gidebiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 11:13 | Son Güncelleme

YEDİ aylıkken geçirdiği havale nedeniyle yürüyemeyen 8 yaşındaki Muhammet Nurdoğan, okula anne babasının kucağında gidip geliyor. Güvenlik korucusu olan baba Mirza Mehmet Nurdoğan, oğlunu maddi gücü yetmediği için tedavi ettiremediğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

Muhammet, okuluna anne babasının kucağında gidebiliyor

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- YEDİ aylıkken geçirdiği havale nedeniyle yürüyemeyen 8 yaşındaki Muhammet Nurdoğan, okula anne babasının kucağında gidip geliyor. Güvenlik korucusu olan baba Mirza Mehmet Nurdoğan, oğlunu maddi gücü yetmediği için tedavi ettiremediğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.
İçmeli Köyü'nde yaşayan Muhammet Nurdoğan, 7 aylıkken geçirdiği havale nedeniyle yürüme engelli oldu. 3'üncü sınıf öğrencisi olan Nurdoğan, okula anne babası tarafından kucakta götürülüp getiriliyor.
7 çocuk babası Mirza Mehmet Nurdoğan, "Oğlumu maddi imkansızlıklara rağmen önce çevre illerdeki hastanelere ardından da Ankara'ya götürerek tedavi ettirmek istedim. Ancak ekonomik nedenlerle geri dönmek zorunda kaldım. İmkan sağlanması halinde oğlumu büyük kentlerdeki hastanelere götürerek, tedavi ettirmek istiyorum. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.
Küçük Muhammet de yürümek istediğini ve okula arkadaşları gibi koşarak gitmek istediğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Muhammet, okuluna anne babasının kucağında gidebiliyorMuhammet, okuluna anne babasının kucağında gidebiliyorMuhammet, okuluna anne babasının kucağında gidebiliyorMuhammet, okuluna anne babasının kucağında gidebiliyor

Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürpriz Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürpriz
Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Dünyadaki bütün Ombudsmanlar ile temas halindeyiz"Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Dünyadaki bütün Ombudsmanlar ile temas halindeyiz"
Muhtar kurayla belirlendiMuhtar kurayla belirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Küme düşen ikinci takım belli oldu

Küme düşen ikinci takım belli oldu

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışıyor

Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışıyor

Sürekli aç hissediyorsanız nedeni bu olabilir

Sürekli aç hissediyorsanız nedeni bu olabilir

Türk savunma sanayisi Latin Amerika’da görücüye çıktı

Türk savunma sanayisi Latin Amerika’da görücüye çıktı

Günlük burç yorumları 3 Nisan Çarşamba - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Balık burcunda ilerliyor!

Otomobiline çocuğu gibi bakıyor! Eve giren hayrete düşüyor

Evinde çocuğu gibi bakıyor! Gören şaşkına dönüyor

Bursa'da panik anları!

Bursa'da panik anları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.