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Muhammet, okuluna anne babasının kucağında gidebiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 12:41 | Son Güncelleme

YEDİ aylıkken geçirdiği havale nedeniyle yürüyemeyen 8 yaşındaki Muhammet Nurdoğan, okula anne babasının kucağında gidip geliyor.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- YEDİ aylıkken geçirdiği havale nedeniyle yürüyemeyen 8 yaşındaki Muhammet Nurdoğan, okula anne babasının kucağında gidip geliyor. Güvenlik korucusu olan baba Mirza Mehmet Nurdoğan, oğlunu maddi gücü yetmediği için tedavi ettiremediğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi. İçmeli Köyü'nde yaşayan Muhammet Nurdoğan, 7 aylıkken geçirdiği havale nedeniyle yürüme engelli oldu. 3'üncü sınıf öğrencisi olan Nurdoğan, okula anne babası tarafından kucakta götürülüp getiriliyor. 7 çocuk babası Mirza Mehmet Nurdoğan, "Oğlumu maddi imkansızlıklara rağmen önce çevre illerdeki hastanelere ardından da Ankara'ya götürerek tedavi ettirmek istedim. Ancak ekonomik nedenlerle geri dönmek zorunda kaldım. İmkan sağlanması halinde oğlumu büyük kentlerdeki hastanelere götürerek, tedavi ettirmek istiyorum. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi. Küçük Muhammet de yürümek istediğini ve okula arkadaşları gibi koşarak gitmek istediğini söyledi.

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