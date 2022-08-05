Muharrem ayı 10. günü ne zaman 2022? Muharrem ayı 10. günü neler yapılır? 2022 Aşure günü ne zaman?

2022 Muharrem ayı, muharrem ayının 10. günü ve muharrem ayında yapılan ibadetler, Müslüman vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu yıl 30 Temmuz Cumartesi günü idrak edilmeye başlanan Muharrem ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman vatandaş bu mübarek ayın ibadetlerini gerçekleştirmeye başladı. Muharrem ayının içerisinde gerçekleşen aşure gününün ne zaman olacağı ise merak konusu oldu. İşte Muharrem ayı 10 günü, aşure günü ve yapılan ibadetler hakkındaki detaylı bilgiler...

MUHARREM AYI NE ZAMAN 2022?

Muharrem ayı, tüm İslam camiası tarafından oldukça mübarek ve özel günler arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 dini takvimiyle birlikte Muharrem ayının bu yıl hangi tarihte başlayacağı belli oldu.

Hicri takvime göre bu yıl Muharrem ayı 30 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 27 Ağustos Cumartesi günü son bulacak.

AŞURE GÜNÜ 2022

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte aşure gününün ne zaman, hangi gün olduğu da merak edildi. Muharrem ayının 10'uncu günü olarak kabul edilen aşue günü bu yıl 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü idrak edilecek.

Aşure gününde Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin 72 yakını ile birlikte şehit edilmiştir. Yaşanan acı olay her yıl Muharrem ayında matem atmosferinde anılır.

MUHARREM AYININ 10. GÜNÜ NE YAPILIR, NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10. günü 8 Ağustos Pazartesi 2022 tarihine denk gelmektedir. Bu ayın 10. günü 'Aşura' olarak adlandırılan aşure günüdür. Aşure gününde aşure yapılarak eş, dost ve komşulara dağıtılır.

Muharrem ayının başında, sonunda ve ortasında yani 13, 14, 15. günlerinde ya da 9, 10 veya 10, 11. günlerinde oruç tutulabilir.

MUHARREM AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Mübarek günlerde namaz kılınmalı. İlk önce kaza namazları kılınabilir. Ayrıca Kur’an okumak ve anlamak, zikir ve salavatla meşgul olmak önemlidir.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda ve ortasında yani 13, 14, 15. günlerinde ya da 9, 10 veya 10, 11. günlerinde oruç tutulabilir. Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruç olarak buyrulmuştur.

Ayın 10. gününde aşure yapılarak dağıtılabilir.

MUHARREM AYINDA YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,

Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,

Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,

Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,

Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,

Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi.



