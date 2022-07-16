Muharrem ayı ne zaman? Aşure ne zaman yapılır, anlamı nedir? 2022 muharrem ayı ve aşure günü hakkında merak edilenler!

Muharrem ayı, İslam aleminin önemsediği aylardan biri. Muharrem ayının yaklaşmasıyla beraber aşure gününün ne zaman olduğu da merak konusu oldu. Bu ayda birçok Müslüman vatandaş oruç tutar, namaz kılar ve bu ayın 10. Günü aşure dağıtırlar. Peki aşurene zaman yapılır? Muharrem ayı ne zaman başlıyor? İşte 2022 Muharrem ayı tarihi!

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre bu yıl Muharrem ayı 30 Temmuz Cumartesi günü başlayıp

27 Ağustos Cumartesi günü son bulacak.

2022 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure günü bu yıl Muharrem ayının 10. Günü olan 8 Ağustos tarihinde idrak edilecek.

MUHARREM AYINDA YAPILMASI GEREKENLER

Mübarek günlerde namaz kılınmalı. İlk önce kaza namazları kılınabilir. Ayrıca Kur’an okumak ve anlamak, zikir ve salavatla meşgul olmak önemlidir. Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır.

Bu ayın başında, sonunda ve ortasında yani 13, 14, 15. günlerinde ya da 9, 10 veya 10, 11. günlerinde oruç tutulabilir. Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruç olarak buyurulmuştur. Ayın 10. gününde aşure yapılarak dağıtılabilir.

AŞURE GÜNÜNÜN ANLAMI NEDİR?

Buğday, fasulye, nohut, kayısı, incir gibi bakliyat ve yemişlerin birlikte kaynatılması ile hazırlanan yiyeceğe “aşure”; bu yiyeceğin hicri takvime göre Muharrem ayında pişirilmesi ve dağıtılması etrafında oluşan uygulamalara ise “aşure geleneği” adı verilir. Aşure adı, dilimize Arapça "aşura" kelimesinden geçmiş olup, İbranice “onuncu” anlamındaki "asor " kelimesinden gelmektedir.

Türkiye’de aşure ayı olarak bilinen muharrem ayında gerçekleştiğine inanılan olaylara ilişkin birçok rivayet vardır. Bunlardan en yaygın olarak bilinenler; Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturması, Hz. Âdem’in tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İbrahim’in ateşten kurtulmasıdır. Muharrem ayının 10. gününde aşure, yaygın olarak

Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilişini anmak için yapılmaktadır.

