Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Aşure ne zaman? Diyanet açıkladı!

Koca koca kazanlarda mis gibi aşurelerin kaynatıldığı bereketin, bolluğun simgesi Muharrem ayı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı takvim ile Muharrrem ayının ne zaman başlayacağı ve aşure günün ne zaman olacağı belli oldu. İşte ayrıntılar…

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayınlanan dini takvime göre Muharrem ayı başlangıç tarihi belli oldu. Bu sene hicri yılbaşı ve Muharrem ayının başlayacağı tarih 9 Ağustos Pazartesi günü olarak açıklandı.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Dev kazanlarda, birbirinden çeşit meyve ile yapılan hem göze hem damağa hitap eden hemen herkesin çok sevdiği aşure günü bu yıl 18 Ağustos Çarşamba’ya denk geliyor. Aşureyi her zaman yeriz ama annelerimizin, ninelerimizin yaptıkları bir başka oluyor. O yüzden bu ayda yenilen aşure de bir başka.

MUHARREM AYININ ANLAMI NEDİR?

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla “haram”dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan “muharrem” ayında birbirlerine savaş açmak gibi “yasaklanan” fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.