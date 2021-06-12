Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Aşure ne zaman? Diyanet açıkladı!

Koca koca kazanlarda mis gibi aşurelerin kaynatıldığı bereketin, bolluğun simgesi Muharrem ayı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı takvim ile Muharrrem ayının ne zaman başlayacağı ve aşure günün ne zaman olacağı belli oldu. İşte ayrıntılar…
Yayınlanan dini takvime göre Muharrem ayı başlangıç tarihi belli oldu. Bu sene hicri yılbaşı ve Muharrem ayının başlayacağı tarih 9 Ağustos Pazartesi günü olarak açıklandı.
Dev kazanlarda, birbirinden çeşit meyve ile yapılan hem göze hem damağa hitap eden hemen herkesin çok sevdiği aşure günü bu yıl 18 Ağustos Çarşamba’ya denk geliyor. Aşureyi her zaman yeriz ama annelerimizin, ninelerimizin yaptıkları bir başka oluyor. O yüzden bu ayda yenilen aşure de bir başka.
Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla “haram”dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan “muharrem” ayında birbirlerine savaş açmak gibi “yasaklanan” fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.
Muharrem Matemi’nin amacı: Bu türlü acıların bir daha yaşanmaması için gerekli olan insanlık değerlerini ve Alevî öğretisini özümsemektir. Matem süresince bıçağa ve kesici aletlere el sürülmez, kurban kesilmez ve et yenmez. Matem boyunca hiçbir canlıya eziyet edilmez.
Kimsenin kalbini kırmamak, dili ile kimseyi incitmemek, kimse hakkında dedikodu yapmamak Mâtem Orucu’nun temel ilkesidir. Sağlığı yerinde olanlar oruç tutarlar. Matemden amaç, kendine eziyet yapmak değil, kötülük ve katliamların bir daha olmaması adına anmak ve unutmamaktır. Kerbelâ katliamında hasta olması nedeniyle İmam Zeynel Abidin’in kurtulması ve Ali’nin soyunun devam etmesi nedeniyle de Allah’a şükredilir. Bu nedenle Muharrem mâtemi, aşûre geleneği ile biter. 12 gün orucun ardından Aşûre Günü yapılır. 12 değişik malzemeden oluşan aşûre yenilir ve dağıtılır.