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Muharrem ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Muharrem ayında hangi dualar okunur?

05.08.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muharrem ayında yapılacak ibadetler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan birçok kişi bu ayın içerisinde gerçekleşen aşure günü için de internette tarih sorgulamaları yapmaya devam ediyor. Peki Muharrem ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Muharrem ayında hangi dualar okunur? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Muharrem ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Muharrem ayında hangi dualar okunur?

Muharrem ayında yapılacak ibadetleri öğrenmek isteyenler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Bilindiği üzere Muharrem ayı hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilmektedir. Peki Muharrem ayında yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dualar okunur? Merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MUHARREM AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Mübarek günlerde namaz kılınmalı. İlk önce kaza namazları kılınabilir. Ayrıca Kur’an okumak ve anlamak, zikir ve salavatla meşgul olmak önemlidir.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda ve ortasında yani 13, 14, 15. günlerinde ya da 9, 10 veya 10, 11. günlerinde oruç tutulabilir. Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruç olarak buyurulmuştur.

Ayın 10. gününde aşure yapılarak dağıtılabilir.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure günü bu yıl Muharrem ayının 10. Günü olan 8 Ağustos tarihinde idrak edilecek.

2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2 Şubat ÇARŞAMBA : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ
27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ
17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ
2 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI
27 Nisan ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ
1 Mayıs PAZAR: AREFE
2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
8 Temmuz CUMA: AREFE
9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
30 Temmuz CUMARTESİ: HİCRİ YILBAŞI
8 Ağustos PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ
7 Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ

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