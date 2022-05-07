Muharrem Efendi Dündar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twiter paylaşımının ardından internette en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki Muharrem Efendi Dündar kimdir? Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar neden şehit oldu? Kaç yaşındaydı? Bakan Koca tarafından yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MUHARREM EFENDİ DÜNDAR KİMDİR?

Muharrem Efendi Dündar, Adana Kozan İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapıyordu.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar 9 Nisan'da geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Şehit Muharrem Efendi Dündar'ın Yozgat Şefaatli Dedeli Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ve 2018 yılında göreve başladığı öğrenildi. Şehidin yaşı hakkında bir bilgiye ulaşılamadı.

UZMAN ÇAVUŞ MUHARREM EFENDİ DÜNDAR NEDEN ŞEHİT OLDU?

Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, 9 Nisan'da geçirdiği trafik kazası sebebiyle yaralanmıştı.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Adana’da, 9 Nisan'da iki askerimizin şehit olduğu kazada yaralanan, Eğitim ve Araştırma Hastanemizde tedavi altına alınan Jandarma Uzm. Çavuş Muharrem Efendi Dündar hayatını kaybetti. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun."

Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandıdı.

