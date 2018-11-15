Muharrem İnce: 259 bin üyenin önüne sandık konulmalı

'İSTANBUL İÇİN MÜRACAAT OLMAZ'

Cenazeden sonra ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için geçen Muharrem İnce, açıklama yaptı. Adaylık için oylama yapılmasını isteyen İnce, "Benim söylemim net. Bir kez daha söylüyorum. Hiç kimse kurtarıcı değildir. Önümüzdeki yerel seçimler, demokrasi mücadelesinin önemli ayağını oluşturacak. Galip çıkarsak kaybettiklerimizin bir kısmını geri alırız ya da almaya başlarız. Yerel seçimler demokrasi mücadelesi için çok önemli. Benim teklifim sandık konulsun. Ön seçim değil, eğilim yoklaması da olur. 39 ilçeye bir sandık konur. Üyeler gider ilçe merkezinde oyunu kullanırlar. Adı geçen isimler, rakibimiz değil; arkadaşımız, dostumuz, partilimiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için müracaat olmaz zaten. Öyle tartışmalar var ya 'Kimse müracaat etmedi' diye. AKP'den, Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak istiyorsak 259 bin üyenin önüne sandığı koyarız. Onların dedikleri olur. Bunun dışında bir yere aday değilim" diye konuştu.

