HABER

Muharrem İnce: 259 bin üyenin önüne sandık konulmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 15:59 | Son Güncelleme

CHP İzmir eski Milletvekili Kemal Anadol'un organ yetmezliğinden hayatını kaybeden eşi Seren Anadol (76) için cenaze töreni düzenlendi.

Taylan YILDIRIM- Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA) - CHP İzmir eski Milletvekili Kemal Anadol'un organ yetmezliğinden hayatını kaybeden eşi Seren Anadol (76) için cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Anadol'u yalnız bırakmayan, CHP'nin 24 Haziran'da yapılan seçimdeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, olası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için konuştu. İnce, parti üyelerinin, ismi başkanlık için geçen kişileri oylaması gerektiğini belirterek, "AKP'den kurtulmak istiyorsak 259 bin üyenin önüne sandığı koyarız" dedi.

CHP'nin önde gelen siyasetçilerinden İzmir eski milletvekili Kemal Anadol'un eşi Seren Anadol, organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Seren Anadol için Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kemal Anadol, taziyeleri oğlu Devrim ve kızı Özge Alpaslan ile birlikte kabul etti. Kemal Anadol'u acılı gününde, CHP'nin 24 Haziran'da yapılan seçimdeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile çok sayıda siyasi yalnız bırakmadı. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu da cenaze namazına katılan isimlerden oldu. Seren Anadol'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Foça'da toprağa verildi.

'İSTANBUL İÇİN MÜRACAAT OLMAZ'

Cenazeden sonra ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için geçen Muharrem İnce, açıklama yaptı. Adaylık için oylama yapılmasını isteyen İnce, "Benim söylemim net. Bir kez daha söylüyorum. Hiç kimse kurtarıcı değildir. Önümüzdeki yerel seçimler, demokrasi mücadelesinin önemli ayağını oluşturacak. Galip çıkarsak kaybettiklerimizin bir kısmını geri alırız ya da almaya başlarız. Yerel seçimler demokrasi mücadelesi için çok önemli. Benim teklifim sandık konulsun. Ön seçim değil, eğilim yoklaması da olur. 39 ilçeye bir sandık konur. Üyeler gider ilçe merkezinde oyunu kullanırlar. Adı geçen isimler, rakibimiz değil; arkadaşımız, dostumuz, partilimiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için müracaat olmaz zaten. Öyle tartışmalar var ya 'Kimse müracaat etmedi' diye. AKP'den, Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak istiyorsak 259 bin üyenin önüne sandığı koyarız. Onların dedikleri olur. Bunun dışında bir yere aday değilim" diye konuştu.

PARTNERSalako'nun Emine'sine bir de şimdi bakın!Salako'nun Emine'sine bir de şimdi bakın!
Fuat Oktay: Rumların, Kıbrıs Türklerini yok sayan girişimlerine göz yummayacağızFuat Oktay: Rumların, Kıbrıs Türklerini yok sayan girişimlerine göz yummayacağız
Bolu Dağı tünelinin Ankara yönü 20 gün ulaşıma kapanacakBolu Dağı tünelinin Ankara yönü 20 gün ulaşıma kapanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin konuştuğu milletvekilinden flaş sözler

Türkiye'nin konuştuğu milletvekilinden flaş sözler

Antalya'da Atatürk heykeline sprey boyalı saldırı

Antalya'da Atatürk heykeline sprey boyalı saldırı

Trabzon'da okulda panik! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Trabzon'da okulda panik! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Bedelli askerlikte celp sayısı ve yerlerin açıklanacağı tarih belli oldu

Bedelli askerlikte celp sayısı ve yerlerin açıklanacağı tarih belli oldu

Eski Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında yakalama kararı

Eski Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında yakalama kararı

Korkunç olay! Ölümden döndü

Korkunç olay! Ölümden döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.