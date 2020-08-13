Muharrem İnce: 4 Eylül’de yola çıkıyorum

Türkiye’ye yeni bir seçenek sunduğunu belirten İnce başlattığı hareketin adının "1000 Günde Memleket Hareket" olduğunu söyledi.Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Muharrem İnce Ankara’da basın toplantısı düzenledi. Bir süredir CHP'den ayrılıp parti kuracağı spekülasyonlar yapılan İnce sözlerine "Bilen de bilmeyen de konuştu, bir tek Muharrem İnce konuşmadı. Şimdi Muharrem İnce konuşacak" diyerek başladı.

Konuşmasında cumhurbaşkanlığı sistemini ve iktidarın politikalarını eleştiren İnce, Türkiye'de hem iktidar hem muhalefet sorunu olduğunu söyledi. "Türkiye'yi bu noktaya lider partileri getirmiştir" diyen İnce, "Siyasi partilerin işleyişinde demokrasi kalmamıştır. Ne yazık ki bu kötü gidişattan CHP de nasibini almıştır. CHP’de ilk kez meclis grup başkanvekilleri genel başkan tarafından atanıyor. Seçimle gelmiyor" diyerek partisini eleştirdi.

Tek adam muhalefeti sorunları çözemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren İnce, "Kurultay iradesini de tanımayan bir genel başkan var artık" yorumunu yaptı. İnce şöyle devam etti: "Türkiye'nin sorunlarını ne tek adam iktidarı ne tek adam muhalefeti çözebilir. Ben gidersem ülke dağılır diyenlerle ben gidersem parti dağılır diyenlerin ortak noktaları oturdukları koltuklara duydukları aştır. İşler kötüye giderken kendi hatalarını dış mihraklara bağlayanlarla kendileri gibi düşünmeyenlere sarayın adamı diyip ihanetle suçlayanlar aynı yolun yolcusudur."