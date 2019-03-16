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Muharrem İnce: 82 milyona kefilim, hiç kimse ezanı ıslıklamaz

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 17:01 | Son Güncelleme

CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim ortamlarının dini duyguları istismar etmek için en uygun ortamlar olduğunu öne sürerek, "82 milyona kefilim, hiç kime ezanı ıslıklamaz, hiç kimse ezanı yuhalamaz" dedi.

Muharrem İnce: 82 milyona kefilim, hiç kimse ezanı ıslıklamaz

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)-CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim ortamlarının dini duyguları istismar etmek için en uygun ortamlar olduğunu öne sürerek, "82 milyona kefilim, hiç kime ezanı ıslıklamaz, hiç kimse ezanı yuhalamaz" dedi.
Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında partisinin Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuştu. İnce, İstanbul'da 8 Mart’ta kadınların gösterisinde ezanın ıslıklandığı tartışmalarını hatırlatarak, şunları söyledi:
"Orada polis önlerini kesiyor, gaz sıkıyor. Polisle bir arbede içerisine giriyorlar. Ve kadınlar polisleri protesto ediyor, ıslık çalıyorlar. Orada ezan okunuyor, kadınlar ezanın okunduğunun farkında bile değil. Şimdi bunu alıp, 'ezanı yuhaladılar' diye anlatıyorlar. Ben bu ülkenin Türklerine kefilim, ben bu ülkenin Kürtlerine kefilim, ben bu ülkenin Alevilerine kefilim, ben bu ülkenin Sunnilerine, Şafilerine kefilim, ben bu ülkenin sağcılarına kefilim, ben bu ülkenin solcularına kefilim, ben bu ülkenin başı kapalılarına kefilim, ben bu ülkenin başı açıklarına kefilim, 82 milyona kefilim. Hiç kime ezanı ıslıklamaz, hiç kimse ezanı yuhalamaz. Bizim bağımsızlığımızın iki sembolü vardır. Biri bayrağımızdır, öbürü ezanımızdır. İkisi bağımsızlığımızın simgesidir. Ezan Müslümanlar için namaza bir çağrı olduğu gibi bağımsızlığımızın da simgesidir. Üç, beş zibidi çıkabilir, ona bir şey diyemem ama bu topraklarda hiç kimse ezanı ıslıklamaz, hiç kimse ezanı yuhalamaz. Yuhalayacak olan bir babayiğit çıkarsa da onun alnını karışlarız hep birlikte. Ama olmamış şeyleri meydanlarda anlatarak, insanların dini duygularıyla oynamamak lazım."
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Muharrem İnce: 82 milyona kefilim, hiç kimse ezanı ıslıklamazMuharrem İnce: 82 milyona kefilim, hiç kimse ezanı ıslıklamaz

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