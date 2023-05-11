Muharrem İnce adaylıktan çekiliyor mu? Muharrem İnce ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Gözler o saatte!

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekileceği iddia edildi. Dün akşam üst düzey kurmaylarını topladığı iddia edilen Muharrem İnce'nin bugün bir açıklama yapması bekleniyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin ne zaman, saat kaçta açıklama yapacağı ve adaylıktan çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLİYOR MU?

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekileceğine yönelik iddialar sonrası detaylar merak edildi.

Rahatsızlandığı için mitingleri iptal edilen İnce, dün kurmaylarıyla buluşmuştu. Muharrem İnce, bugün 10 kurmayıyla birlikte genel merkezde değerlendirme yapacak.

MUHARREM İNCE NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK, SAAT KAÇTA?

Muharrem İnce'nin bugün, saat 14:00'te açıklama yapması bekleniyor.

RAHATSIZLANINCA PROGRAMLARI İPTAL EDİLMİŞTİ

Muharrem İnce geçtiğimiz gün rahatsızlanmıştı

MP Genel Başkan Yardımcısı Özkal, 'Bu iftiralar sağlık da bozar psikoloji de bozar' demişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SEÇİM İÇİN ÇAĞRI

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu dün akşam İnce'ye destek çağrısını yinelemişti. İnce hakkında sosyal medyada gündem olan iddialara tepki gösteren Kılıçdaroğlu seçim için çağrıda bulunmuştu.

GÖZLER SAAT 14.00'TE

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, bugün saat 14:00'te açıklama yapacak.

