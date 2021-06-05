Muharrem İnce: “Anadilde Eğitimi Pedagoglar Eğitimciler Tartışsın”

Habertürk televizyonunda anadilde eğitim konusunda söyledikleri nedeniyle çeşitli eleştiriler alan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sözlerinin “Anadilde eğitim pedagojiye aykırı” başlığıyla haberleştirilmesinin yalan olduğunu söyledi. Partisinin il binasının açılışı için İzmir’e gelen İnce, “Geçen akşam bir televizyon kanalında anadilde eğitimi sordular. Benim söylemediğim lafları alıp, eğip, büküp başlık atıyor ya cahil adamlar. Cahil olunca çok zor. En zoru da okumuş cahiller. Şöyle manşet atmış: Anadilde eğitim pedagojiye aykırı. Bu bir kere yalan. İki, böyle bir cümle kuranın zeka sorunu vardır. Gerçekten zeka sorunu vardır” dedi. “Pedagoglar, eğitimciler, dil uzmanları tartışsın” Memleket Partisi Genel Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Diyarbakır’da ne konuşuyorsan İzmir’de, Rize’de onu konuşacaksın. Bizim siyasetimiz böyle olacak. Eğitimciler der ki çocuğun üstün yararı. Yani evinde konuştuğu dil mi memleketin çoğunluğunda konuşulan dil mi? Hangisiyle matematik öğretirsen çocuk daha kolay anlar? Eğitimciler tartışır bunu. Benim dediğim şu; bu dedim, bir bilim. Bunu siyasetçiler tartışmasın. Pedagoglar, eğitimciler, dil uzmanları, bunlar tartışsın. Benim dediğim bu.”

“Ama pedagojiye uygun değil bu” Muharrem İnce, Habertürk televizyonundaki konuşmasında da anadilde eğitim siyasetçiler tarafından değil, eğitimciler tarafından konuşulması gerektiğini belirterek şunları söylemişti: “Önce pedagojik tartışacağız. Bir politikacı yapacağı işte önce bilime uygun mu diye bakar, sonra hukuka uygun mu diye bakar, sonra vicdana uygun mu diye bakar, sonra dünya görüşüne uygun mu diye bakar. Pedagojiye uygunsa bilin ki üniter devlete de uygundur. Ama pedagojiye uygun değil bu. Neden değil? Bu çok uzun bir tartışma. Ama şöyle, fiziği, matematiği Kürtçe anlatalım demek, çocuğa şu demektir, 'Ey Kürt kızı, delikanlısı, sen doktor ol ama İzmir'de görev yapama, sen Hakkari'de kal' demektir. Bunu o çocuklara yapamayız." “Muhalefet, kendi elindeki Menemen’i AK Parti’ye veriyor” 17 Mayıs’ta kuruluş dilekçesini veren Memleket Partisi, ilk il binası açılışını CHP’nin kalesi olarak bilinen İzmir’de yaptı. İnce, İzmir’deki temaslarına Kemeraltı’nda esnaf ziyaretiyle başladı. Ardından il binasına geçen İnce, Menemen’de CHP’den 4 dönem belediye başkanlığı yapmasının ardından son seçimde aday gösterilmeyen Tahir Şahin'in, Memleket Partisi’ne geçtiğini açıkladı ve Şahin’e parti rozetini taktı.

2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin adayı olan Muharrem İnce konuşmasında iktidar kadar muhalefeti de eleştirdi: “Türkiye’nin ekonomisini 19 yılda batırdılar. Tarımını çökerttiler, 41 ilde kuraklık tehlikesi var. Hükümetten ses yok. Yüz yüze eğitimi beceremiyorlar, uzaktan eğitimi de beceremiyorlar. Memleketin durumu bitmiş, tarımı, eğitimi çökmüş. Sanayisi bitmiş, dükkanları kapalı. 19 yıldır memleketi yönetiyor. Atatürk’le her gittiği yerde kavga yapıyorlar. Ama bunun yanında da bir muhalefet var. Muhalefet de kendi elindeki Menemen’i AKP’ye veriyor.” Menemen’in CHP’li Belediye Başkanı Serdar Aksoy, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle açılan davanın ardından görevden alınmıştı. Aksoy’un yerine Belediye Meclisi’nde yapılan seçimde Millet İttifakı’na bağlı meclis üyeleri sayısal olarak çoğunlukta olmasına rağmen AKP’nin adayı belediye başkan vekili seçilmişti. Partisinden memnun olmayan seçmenlere çağrı İnce, Memleket Partisi’nin kendi partisinden memnun olmayan her kesimdeki vatandaşın buluşacağı yer olduğunu da sözlerine ekledi: “20 yıldır AK Partiye oy verip bugün ‘yeter artık bunlara oy vermeyeceğim ama elim diğerlerine de gitmiyor’ diyenlere sesleniyorum. Senin yerin tam Memleket Partisi. ‘Biz atadan Atatürkçüyüz. CHP’den başka partiye oy vermeyiz. Ne yapalım AKP’mi gelsin?’ Özellikle İzmir’de çok var bu. ‘Memnun değilim bu partiden ama AKP’mi gelsin’ diyenler var. Senin yerin tam Memleket Partisi tam burası. ‘Ben ülkücüyüm. Ama bu MHP’yi Erdoğan’ın peşine taktılar. Ne yapayım elim diğerlerine de gitmiyor’ diyorsan senin geleceğin yer Memleket Partisi. ‘Ben CHP’ye kızmıştım. İYİ Parti’ye gittim’ Boşlukta kalma güzel kardeşim. Senin yerin de Memleket Partisi. ‘Ben HDP’ye oy veriyordum ama HDP Türkiye partisi olamıyor’ diyorsan, gel kardeşim senin yerin Memleket Partisi. ‘Sandığa gitmiyorum’ diyorsan, umutsuzsan gel umutlarını tazele, gel Memleket Partisi’ne.”