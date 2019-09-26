Muharrem İnce annelerle buluştu

CHP'li Muharrem İnce Yalova'da şehit ve bazı kazalar sonucu yaşamını yitiren kişilerin anneleriyle bir araya geldi.

İnce, Yalova'nın Elmalık köyündeki evinin bahçesinde organize ettiği yemekte şehit ve bazı toplumsal olaylar ile meydana gelen kazalarda yaşamını yitiren kişilerin annelerini ağırladı. İnce'ye eşi Ülkü İnce ve annesi Zekiye İnce de eşlik etti.

Burada konuşma yapan Muharrem İnce, annesi Zekiye İnce ile yaptığı konuşma sonrasında böyle bir organizasyon yapma kararı aldığını dile getirerek şunları söyledi:

"Aramızda böyle bir konuşma geçince biz de dedik ki anaların acısını yarıştıramayız. Onları ayrıştıramayız. Anaların acısının rengi yoktur. Hepsinin gözyaşının rengi aynıdır. Onların siyasi görüşleri, kılık kıyafetleri, düşünüşleri, yaşam biçimleri hepsi onların kendi sorunudur. Annelerin acıları hepimiz için ortaktır. Onların ağırlığını ölçecek düzeyde değiliz biz. Onların renklerini sorgulayacak durumda değiliz. Dolayısıyla fikir anası anamdır. Hepiniz hoş geldiniz."

İnce, davetini kabul ederek bir araya gelen annelere teşekkür ederek şöyle konuştu: