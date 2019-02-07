HABER

Muharrem İnce: Atatürk'ün partisine küsülmez (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 19:05 | Son Güncelleme

KIRKAĞAÇ KAVUNU VERİLDİ CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Salihli'deki programının ardından Kırkağaç ilçesine geçti.

Muharrem İnce: Atatürk'ün partisine küsülmez (2)

KIRKAĞAÇ KAVUNU VERİLDİ
CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Salihli'deki programının ardından Kırkağaç ilçesine geçti. Muharrem İnce, CHP'nin Kırkağaç Belediye Başkanı adayı Şerif Ozan İren'e destek istedi. CHP İlçe Başkanlığı'nda partililerin karşıladığı İnce'ye, yörenin meşhur Kırkağaç kavunu verildi. İlçe teşkilatı önünde, sandalyenin üzerine çıkarak konuşan İnce, "Şu sıralar Kırkağaç'tan söz edilmiyor, kavundan söz edilmiyor. Soğandan söz ediliyor. Bu seçimin sloganı olsa şöyle olurdu. 'Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, sakın oy verme seni soyana' derdim. Kavunu koklayarak, iktidarı yoklayarak, anlayabilirsin. 17 senedir durum ortada. Yerel seçimlerde tepkinizi sandıkta gösterin" dedi.
İnce, daha sonra ilçe sakinleriyle bir araya gelip, Şerif Ozan İren için oy istedi. Ardından Soma'ya geçen Muharrem İnce, CHP'nin İlçe Belediye Başkanı adayı Abdullah Saka'ya da destek istedi.

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Muharrem İnce: Atatürk'ün partisine küsülmez (2)Muharrem İnce: Atatürk'ün partisine küsülmez (2)Muharrem İnce: Atatürk'ün partisine küsülmez (2)Muharrem İnce: Atatürk'ün partisine küsülmez (2)

Bu taytı giyecek cesurlar aranıyorBu taytı giyecek cesurlar aranıyor
Okul arkadaşları Melih'ten gelecek sevindirici haberi bekliyorOkul arkadaşları Melih'ten gelecek sevindirici haberi bekliyor
Bursa’da karla mücadele sürüyorBursa’da karla mücadele sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı arttı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!

İstanbul Küçükçekmece'de tüp bayiinde patlama!

İstanbul'da korkutan patlama!

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

HDP'nin aday tanıtım toplantısına soruşturma! Gözaltılar var...

HDP'nin aday tanıtımına soruşturma! Gözaltılar var...

İstanbul'daki 'gizli deprem' iddiası sonrası flaş açıklama!

İstanbul'daki 'gizli deprem' iddiası sonrası flaş açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.