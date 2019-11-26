HABER

Muharrem İnce, Atilla ve Turan'a manevi tazminat davası açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 17:48 | Son Güncelleme

CHP milletvekili Muharrem İnce, Talat Atilla hakkında 3 ve Rahmi Turan hakkında 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

Muharrem İnce, Atilla ve Turan'a manevi tazminat davası açtı

İnce davaları yalan haber yazdığı ve yalan habere kaynaklık ettikleri için açtığını belirtti.Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP milletvekili Muharrem İnce, Talat Atilla hakkında 3 kuruşluk ve Rahmi Turan hakkında 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

Olayın sorumluların partide olduğunu kaydeden İnce, "Yaşananlara rağmen göreceğiz. Saraya buradan ekmek çıkmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimliği'ne yapılan dava başvurusunun davalılar tarafından "müştereken ve müteselsilen, eylemli olarak, iftira niteliğinde, mesnedi olmayan yalan bir haber yapmak sureti ile" İnce'nin "kişilik haklarına ve değer yargılarına alenen saldırmaları hasebi ile manevi tazminat ve kınama talebine ilişkindir" denildi.

Davalıların dava konusu haber ile "açıkça hakaret etmeyi, aşağılamayı, müvekkil Sayın İnce’nin kişilik haklarının toplum katında zedelenmesini amaçladığı açıkça ortadadır" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan 20 Kasım tarihli yazısında Külliye'deki bir kaynağından elde ettiğini söylediği bilgi üzerine bir CHP'linin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Erdoğan ile görüştüğünü iddia etmişti. Turan yazısında Erdoğan'ın bu kişiye "Türkiye'nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir" dediği iddiasına yer vermişti. Yazarın kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğu anlaşılmış, Sözcü yazarı Turan, daha sonra iddiaya konu olan kişinin Muharrem İnce olduğunu söylemişti.

Rahmi Turan, iddianın yalanlanması üzerine Salı günü köşesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muharrem İnce'den özür diledi.

Erdoğan'dan red

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan bir CHP'li ile görüştüğü iddialarını bir kez daha reddetti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında bu konuya değinerek geri adım atmayacaklarını söyledi.

DW / SSB,GS,EC

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERÜnlü komedyeni şaşırtan olay!Ünlü komedyeni şaşırtan olay!
Hasanağa Deresi siyah akıyorHasanağa Deresi siyah akıyor
İntihar mektubu çeteyi ortaya çıkardı:14 gözaltıİntihar mektubu çeteyi ortaya çıkardı:14 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Kadın gardiyan mahkumla 'uygunsuz ilişki' yaşadı!

Kadın gardiyan mahkumla 'uygunsuz ilişki' yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

İkinci bebeğini bekliyor! Eşinden ihanet açıklaması

İkinci bebeğini bekliyor! Eşinden ihanet açıklaması

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul ve Ankara uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul ve Ankara uyarısı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'dan 'S-400 teslimatı' açıklaması!

Rusya'dan 'S-400 teslimatı' açıklaması!

İntihar mektubu çeteyi ortaya çıkardı:14 gözaltı

İntihar mektubu çeteyi ortaya çıkardı:14 gözaltı

Konya’da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti

Gökyüzündeki görüntü mest etti! Dakikalarca izlediler

Ordu'da 12 kişiyi öldürdüğü iddia ediliyor! İlginç detay

Türkiye bu seri cinayetleri konuşmuştu! İlginç detay

Adana'da genç kadın, kaldırımda bıçaklanmış halde bulundu

Kan donduran olay! Genç kadın kaldırımda bu halde bulundu

Mahkemede ilginç anlar! Hakim şaşırdı, eşi ağladı

Mahkemede ilginç anlar! Hakim şaşırdı, eşi ağladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.